Винисиус към Ямал: Много говориш! Всеки пас ти е назад

Реал Мадрид постигна важна победа с 2:1 над Барселона в дербито на десетия кръг на Ла Лига. След края на срещата имаше сериозно напрежение между две от звездите на двата клуба, като Винисиус Жуниор отправи реплики към Ламин Ямал, който бе видимо разочарован от крайния резултат.

"Много говориш. Говори сега. Всеки пас ти е назад", крещи Винисиус към Ламин Ямал, твърдят местните издания в Мадрид.

Испанското крило показа самочувствие преди срещата между двата отбора и бе уверен в успеха, но "белия балет" съумя да спечели трите точки.