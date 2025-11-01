Славия победи Септември в здрав мач

Славия записна много важна победа при гостуването си на Септември (София) в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига. Илиян Стефанов пък бе героят за “белите” в столичния квартал “Надежда”, след като отбеляза дебютния си гол за отбора, оказал се достатъчен за крайния успех с минималното 1:0.

Така Славия събира актив от 15 точки и си проправя път към средата на таблицата, заемайки 9-ата позиция във временното класиране на родния шампионат, докато Септември продължава да страда откъм резултати и остава на 15-о място с 11 пункта.

Първата опасност в срещата беше пред рамката на домакините. Емил Стоев от Славия проби отдясно и шутира по диагонала, но младият вратар Владимир Иванов успя да избие.

Последваха нови опасности и нови добри намеси на 20-годишния страж. В 15-ата минута той отрази изстрел на Иван Минчев, а след това направи великолепно спасяване след удар с глава отблизо на Никола Савич.

След две-три минути Владимир Иванов отново спря удар на "белите", с който можеше да бъде открит резултата.

В 37-ата минута Септември (София) също показа зъби. Николас Фонтейн направи отлично двойно подаване и навлезе отдясно в наказателното поле на "белите". Последва изстрел към близкия ъгъл и добра реакция на Леви Нтумба, който изби с една ръка.

В началото на второто полувреме гостите от "Овча купел" имаха късмет, след като десетката Клери Сербер шутира от петнайсетина метра, но топката се отби в напречната греда.

В 57-ата минута Николас Фонтейн получи отличен пас от Галин Иванов и получи възможност да бие от малък ъгъл, но юношата на Лион стреля неточно.

В 70-ата минута Илиян Стефанов даде аванс на "белите". Бившият футболист на Левски беше на точното място в точния момент, като с добавка успя да намери мрежата зад Владимир Иванов - 1:0 за гостите. Това беше първо попадение за опитния играч от началото на сезона, а след неговото реализиране Нани започна да имитира робот.