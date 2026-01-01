Путин към руските войници в Украйна за Нова година: Милиони хора разчитат на вас и ви съчувстват

Руският президент Владимир Путин се обърна към гражданите на страната с традиционните си новогодишни поздравления, а RBC излъчи събитието на живо.
"Скъпи граждани на Русия! Скъпи приятели!
В такива моменти всички ние усещаме течението на времето. Бъдещето е пред нас и какво ще бъде то зависи до голяма степен от нас.
Разчитаме на себе си, на околните, на близките и скъпите ни, и винаги сме готови да подадем ръка за помощ. Такава взаимна подкрепа ни дава увереност, че всички наши планове, надежди и замисли ще се сбъднат.
Разбира се, всеки от нас има свои собствени, лични, специални и уникални виждания. Но те са неразделни от съдбата на родината ни и от искреното ни желание да ѝ бъдем полезни.
В края на краищата ние сме заедно - народът на Русия. Трудът, успехите и постиженията на всеки от нас пишат нови глави в хилядолетната ѝ история, а силата на нашето единство определя суверенитета и сигурността на Отечеството, неговото развитие и бъдещето му.
Нова година е преди всичко вяра в най-доброто и късмета. Уникален и вълшебен празник, когато сърцата се отварят за любов, приятелство, състрадание, чувствителност и щедрост.
Стремим се да донесем радост и топлина на нуждаещите се от състрадание и грижа и, разбира се, да подкрепим нашите герои – участниците в специалната военна операция – с думи и дела.
Вие поехте отговорността да се борите за родната си земя, за истината и справедливостта. Милиони хора в цяла Русия, уверявам ви, са с вас в тази новогодишна нощ – мислят за вас, съчувстват ви, надяват се на вас. Обединени сме в искрена, безкористна и всеотдайна любов към Русия.
Поздравявам всички наши войници и командири с настъпващата Нова година! Вярваме във вас и нашата победа.
Скъпи приятели!
Пожелавам на всички здраве и щастие, взаимно разбирателство и просперитет. И, разбира се, любов, която вдъхновява. Нека нашите традиции, вяра и памет обединяват всички поколения, подкрепяйки ни винаги и във всичко.
Заедно ние сме едно голямо семейство, силно и единно, и затова ще продължим да работим и творим, да постигаме целите си и да вървим напред в името на нашите деца и внуци, в името на нашата велика Русия.
Честита Нова година, скъпи приятели!
Честита Нова 2026 година!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Та тъй
07:36 01.01.2026
3 Жужка
07:37 01.01.2026
4 Миролюб Войнов, опечален
07:37 01.01.2026
5 Достоевски, идиот
Коментиран от #16
07:44 01.01.2026
6 Бракувания
07:47 01.01.2026
7 Ха ха
07:48 01.01.2026
8 Бункерен лъжец
По-късно обаче, след брифинг от директора на ЦPУ Джон Ратклиф, стана ясно, че разузнаването не потвърждава такава атака. Според ЦPУ Украйна е ударила легитимна военна цел в същия регион, но не и резиденцията на Путлер...
07:49 01.01.2026
9 Много хитър трик
07:50 01.01.2026
10 Вашето мнение
Коментиран от #13, #17
07:50 01.01.2026
11 Последния Софиянец
07:52 01.01.2026
12 И тая нощ
Го йда у чувальо прима ти
08:06 01.01.2026
13 рам зан
До коментар #10 от "Вашето мнение":Шго държиш КУ РАна
08:08 01.01.2026
14 Размишления
Коментиран от #22
08:08 01.01.2026
15 Ким Чен Ир, баща
Като гледам руското узкоглазо бъдеще е в Корея 😆
08:13 01.01.2026
16 Мишел
До коментар #5 от "Достоевски, идиот":Представите ти за Русия са безнадеждно остарели. В Русия няма глад. Русия ежегодно произвежда по 140-145 000 000 тона зърно и изнася по 40-45 милиона тона пшеница. Комитетът по прехраната към ЮНЕСКО ООН вече 10г. класира Русия на първо място в света по достъпна и качествена храна.
Коментиран от #18, #24
08:14 01.01.2026
17 Не нам ама....
До коментар #10 от "Вашето мнение":Поздравления от монгольяк педофил Избегал по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ ми звучи много... Хомо и.. извратеняшки
АааааааХахахаха
08:16 01.01.2026
18 Пускай кремля ТВ
До коментар #16 от "Мишел":И гледай,ху есос... НЕ грамотен
Тее БА у измръзляка
Хехехехехехе
08:17 01.01.2026
20 Другари
Познато ли ви е ?
08:26 01.01.2026
21 Пълен провал !!!!
За 4 години през втората световна война стигнаха до Берлин .
А сега са до …….?
А икономиката много напомня на последните месеци на СССР .
Само облъчените не виждат реалностите и броя на безмислено загиналите .
08:29 01.01.2026
22 Не си добре с главата
До коментар #14 от "Размишления":Драги ,
Хапчетата май си забравил да вземеш
08:32 01.01.2026
23 симха
08:33 01.01.2026
24 Пръч
До коментар #16 от "Мишел":Ааааа, грешиш! Тези 140 млн. тона зърно отиват за зърнен алгохол! Глад има, жад нема!
08:39 01.01.2026
25 Аха
08:40 01.01.2026