Путин към руските войници в Украйна за Нова година: Милиони хора разчитат на вас и ви съчувстват

Путин към руските войници в Украйна за Нова година: Милиони хора разчитат на вас и ви съчувстват

1 Януари, 2026 07:23

Да вървим напред в името на нашите деца и внуци, в името на нашата велика Русия, пожела в новогодишното си обръщение към руснаците президентът на страната

Путин към руските войници в Украйна за Нова година: Милиони хора разчитат на вас и ви съчувстват - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин се обърна към гражданите на страната с традиционните си новогодишни поздравления, а RBC излъчи събитието на живо.

"Скъпи граждани на Русия! Скъпи приятели!

В такива моменти всички ние усещаме течението на времето. Бъдещето е пред нас и какво ще бъде то зависи до голяма степен от нас.

Разчитаме на себе си, на околните, на близките и скъпите ни, и винаги сме готови да подадем ръка за помощ. Такава взаимна подкрепа ни дава увереност, че всички наши планове, надежди и замисли ще се сбъднат.

Разбира се, всеки от нас има свои собствени, лични, специални и уникални виждания. Но те са неразделни от съдбата на родината ни и от искреното ни желание да ѝ бъдем полезни.

В края на краищата ние сме заедно - народът на Русия. Трудът, успехите и постиженията на всеки от нас пишат нови глави в хилядолетната ѝ история, а силата на нашето единство определя суверенитета и сигурността на Отечеството, неговото развитие и бъдещето му.

Нова година е преди всичко вяра в най-доброто и късмета. Уникален и вълшебен празник, когато сърцата се отварят за любов, приятелство, състрадание, чувствителност и щедрост.

Стремим се да донесем радост и топлина на нуждаещите се от състрадание и грижа и, разбира се, да подкрепим нашите герои – участниците в специалната военна операция – с думи и дела.

Вие поехте отговорността да се борите за родната си земя, за истината и справедливостта. Милиони хора в цяла Русия, уверявам ви, са с вас в тази новогодишна нощ – мислят за вас, съчувстват ви, надяват се на вас. Обединени сме в искрена, безкористна и всеотдайна любов към Русия.

Поздравявам всички наши войници и командири с настъпващата Нова година! Вярваме във вас и нашата победа.

Скъпи приятели!

Пожелавам на всички здраве и щастие, взаимно разбирателство и просперитет. И, разбира се, любов, която вдъхновява. Нека нашите традиции, вяра и памет обединяват всички поколения, подкрепяйки ни винаги и във всичко.

Заедно ние сме едно голямо семейство, силно и единно, и затова ще продължим да работим и творим, да постигаме целите си и да вървим напред в името на нашите деца и внуци, в името на нашата велика Русия.

Честита Нова година, скъпи приятели!

Честита Нова 2026 година!


Русия
