Новини
Спорт »
Световен футбол »
Египетски футболист получи ефективна присъда за измама и фалшифициране на документи

Египетски футболист получи ефективна присъда за измама и фалшифициране на документи

31 Декември, 2025 22:08 569 1

  • рамадан собхи-
  • египет-
  • присъда-
  • измама-
  • фалшифициране на документи-
  • футбол-
  • антидопингови нарушения-
  • национален отбор-
  • пирамидс-
  • стоук сити-
  • хъдърсфийлд

Случаят предизвика бурни реакции сред феновете и спортната общественост, а бъдещето на талантливия нападател остава под въпрос

Египетски футболист получи ефективна присъда за измама и фалшифициране на документи - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Известният египетски национал Рамадан Собхи бе осъден на една година лишаване от свобода по обвинения в измама, съобщават водещи местните медии. Бившият нападател на английските Стоук Сити и Хъдърсфийлд, който в момента защитава цветовете на Пирамидс, попадна под ударите на закона след завръщането си от Турция, където отборът му проведе предсезонна подготовка.

Арестът на 28-годишния футболист стана факт през юли, а разследването разкри шокиращи подробности. Собхи е обвинен, че е използвал фалшиви документи и е позволил на друг човек да се яви на изпити вместо него в частен институт по туризъм и хотелиерство в Гиза – сърцето на Централен Египет.

Съдът не прояви милост и постанови ефективна присъда от една година затвор за звездата, а втори обвиняем по делото получи същото наказание, но с принудителен труд. Един от замесените бе оправдан, докато друг участник получи 10-годишна присъда, но към момента се укрива от властите.

Това не е единственият удар по кариерата на Рамадан Собхи. Освен затворническата присъда, той е изправен и пред четиригодишна забрана за участие в професионални спортни състезания, след като Спортният арбитражен съд потвърди нарушения на антидопинговите правила.

Собхи, който има 37 мача с екипа на египетския национален отбор, се оказа в центъра на един от най-големите скандали в африканския футбол през последните години.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Краската Каракачанов

    3 0 Отговор
    Ми, като не знае как - да пита. За 2 минути щях да му ги направя. На половин цена.

    22:17 31.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ