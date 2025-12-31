Египетски футболист получи ефективна присъда за измама и фалшифициране на документи

Известният египетски национал Рамадан Собхи бе осъден на една година лишаване от свобода по обвинения в измама, съобщават водещи местните медии. Бившият нападател на английските Стоук Сити и Хъдърсфийлд, който в момента защитава цветовете на Пирамидс, попадна под ударите на закона след завръщането си от Турция, където отборът му проведе предсезонна подготовка.

Арестът на 28-годишния футболист стана факт през юли, а разследването разкри шокиращи подробности. Собхи е обвинен, че е използвал фалшиви документи и е позволил на друг човек да се яви на изпити вместо него в частен институт по туризъм и хотелиерство в Гиза – сърцето на Централен Египет.

Съдът не прояви милост и постанови ефективна присъда от една година затвор за звездата, а втори обвиняем по делото получи същото наказание, но с принудителен труд. Един от замесените бе оправдан, докато друг участник получи 10-годишна присъда, но към момента се укрива от властите.

Това не е единственият удар по кариерата на Рамадан Собхи. Освен затворническата присъда, той е изправен и пред четиригодишна забрана за участие в професионални спортни състезания, след като Спортният арбитражен съд потвърди нарушения на антидопинговите правила.

Собхи, който има 37 мача с екипа на египетския национален отбор, се оказа в центъра на един от най-големите скандали в африканския футбол през последните години.