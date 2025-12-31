Майкон с изумителен гол с пета срещу ЦСКА 1948 – избран за №1 от феновете на Левски

Феновете на Левски определиха за „Гол на 2025 година“ изключителното попадение на Майкон, реализирано с елегантна пета във вратата на ЦСКА 1948. Това стана ясно от официалното съобщение на клуба, публикувано на сайта на Левски.

Бразилският защитник блесна с майсторския си гол в 34-ата минута на дербито от 7-ия кръг на efbet Лига, което се проведе на 31 август на стадион „Георги Аспарухов“. Попадението му удвои аванса на Левски и се оказа решаващо за крайния успех с 2:1 над съперника.

В онлайн анкетата, проведена сред феновете между 19 и 30 декември, шедьовърът на Майкон събра внушителните 38,28% от всички гласове. На второ място се нареди атрактивната странична ножица на Марин Петков срещу Спартак Варна от 4-ия кръг на сезона, която получи 32,19%. Третата позиция зае попадението на Мазир Сула срещу Септември от 17-ия кръг на сезон 2025/2026, събрало 7,27% от вота.