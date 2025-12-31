Новини
Христо Стоичков с вдъхновяващо послание за Нова година

31 Декември, 2025 20:47 670 29

  • 2026 година-
  • христо стоичков -
  • камата -
  • празничната вечер-
  • снимки-
  • чнг-
  • христо стоичков-
  • нова година-
  • послание-
  • социални мрежи-
  • български футбол-
  • празнична атмосфера-
  • чнг-
  • вдъхновение-
  • топлина-
  • семейство

Камата сподели вълнуващи моменти от празничната си вечер

Христо Стоичков с вдъхновяващо послание за Нова година - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В навечерието на новата 2026 година, българската футболна легенда Христо Стоичков отново докосна сърцата на своите почитатели. "Камата" сподели вълнуващи моменти от празничната си вечер, като публикува снимки, на които сияе до уютна камина, обгърнат от топлина и домашен уют.

С неподправена усмивка и позитивно настроение, Стоичков изпрати сърдечни пожелания към всички българи, а кадрите му мигновено предизвикаха буря от реакции в социалните мрежи. Хиляди фенове и последователи не скриха възхищението си, като изпратиха поздрави и благодарности за вдъхновяващото му послание.

„Преди камината седя огъня и старата година тихо си отива. През новата година на всички пожелавам вяра и любов и истински щедра към сърцата. Наздраве на всички!", написа Стоичков към снимките.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 2 Отговор
    Ицо Кауфланда.

    20:48 31.12.2025

  • 2 Гошо

    9 2 Отговор
    Да го Д. , порно

    20:49 31.12.2025

  • 3 Евгени от Алфапласт

    13 3 Отговор
    "Преди камината седя огъня и старата година тихо си отива"
    ----
    Е, това вече мога повярвам, че го е написал той.🤣🤣🤣

    Коментиран от #12, #27

    20:50 31.12.2025

  • 4 Помак

    14 2 Отговор
    Пред огън седят и се фалят само парвобитните ..и тоя прилича на един от тях

    20:52 31.12.2025

  • 5 Да да да

    12 2 Отговор
    Ицо ти започваш да приличаш на политик. Не може да прецениш кога започваш да ставаш досадник.

    20:53 31.12.2025

  • 6 Боруна Лом

    12 1 Отговор
    АЙДЕ ПОНЕ ДНЕС ДА НЕ Е! СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ!

    20:56 31.12.2025

  • 7 123456

    13 2 Отговор
    Как е Ицак - има ли промоция на салам кучешка радост в Кауфланта ! Голяма муфта си, ей , Велик !

    20:57 31.12.2025

  • 8 Легенда

    12 2 Отговор
    Стоичков е истинска легенда на Кауфланд и Уинбет.

    20:58 31.12.2025

  • 9 АГАТ а Кристи

    12 2 Отговор
    Отвратителен сребролюбец мислейки се за син Господен....

    20:59 31.12.2025

  • 10 Нито

    8 2 Отговор
    е вдъхновяващо , нито пък нужно !

    21:00 31.12.2025

  • 11 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    11 2 Отговор
    Много ми беше необходимо това "послание" на Ицо Уинбетя Кауфландаджията.😂

    21:00 31.12.2025

  • 12 Мунчо

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":

    🤣🤣🤣....еми както го изговарят, така и пишат повечето пловдичани...."пили(е) със зели(е).....🤣🤣🤣

    Коментиран от #24

    21:00 31.12.2025

  • 13 Божеее

    9 2 Отговор
    Пази България. Кауфланд, звучи ли на някого на нещо български. Браво Христо, Браво Стоичков. За няколко сребърника и Дара-понички стана от Камата в чикйка.

    21:02 31.12.2025

  • 14 Генерал от НАТО

    9 2 Отговор
    Груйо
    колко е маслото на промоция в Кауфланд кажи
    друго ти е трудно да говориш

    Коментиран от #26

    21:08 31.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ристЮ

    8 1 Отговор
    А скрий си с.ската физиономия поне на празника!!!! "великан"?? Ритнал топката някога нанякъде! Сега Слуга на тая БЕЗдара по сергиите.............

    21:08 31.12.2025

  • 17 УСТАНОВИХ

    9 1 Отговор
    Стоичков е умствено ограничен.

    Коментиран от #19

    21:09 31.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Браво Шерлок!!!!

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "УСТАНОВИХ":

    Та то футболист бре!! Тия нямат гънка на мозъчетата....... Колхозници ритали тиквите дали им топка...

    21:14 31.12.2025

  • 20 Потресен

    6 0 Отговор
    Изключително обидни прости предавания в момента по трите ни "национални" телевизии по повод празника !!!

    21:18 31.12.2025

  • 21 Алчния боклук от рекламите

    7 1 Отговор
    На боклуците , с които той не би се хранил а подвежда другите да го правят

    21:20 31.12.2025

  • 22 Злоба

    5 1 Отговор
    Кой беше този????

    Коментиран от #23, #29

    21:20 31.12.2025

  • 23 Е как Кой?

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Злоба":

    На кака дара дедо И! Метач из Кауфланд! Малко са му милионите на мал.. "Умника" та эи оттам СиСа.......

    21:24 31.12.2025

  • 24 Така е "ЕМИ"??!!

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мунчо":

    Ами ти от коя гора си?? "Еми" "ве" и много такива неграмотници ама със самочувствие!

    21:26 31.12.2025

  • 25 дърпай

    4 1 Отговор
    Ице хвана ли гранда на детелините ?

    21:29 31.12.2025

  • 26 Поне

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Генерал от НАТО":

    някой, един само да беше постигнал, това, което постигна Стичков. Завист и злоба, това ни крепи, като "народ" Честита Нова Година!!!

    21:50 31.12.2025

  • 27 Нашийник

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":

    А не четеш ли и по-нататък: "През новата година на всички пожелавам вяра и любов и истински щедра към сърцата."

    Гений на поетичната мисъл... Кратко, като за ритнитопковец. Обяснимо, предвид "Наздраве"-то за финал. Изморило го е това... послание. Кой знае колко часа го е писал. А го мисли от вчера следобяд. И пак се е омазал.😂

    21:50 31.12.2025

  • 28 Перо

    2 1 Отговор
    Аз си помислих, че за Нова година ще изскочи от тоалетната чиния! Родата и семейството не захлебиха ли вече?

    21:53 31.12.2025

  • 29 Постигнал

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Злоба":

    е много по-малко от теб. Теб ъе познава цял свят. Между другото, кой беше ти???

    21:55 31.12.2025

