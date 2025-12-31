Христо Стоичков с вдъхновяващо послание за Нова година

В навечерието на новата 2026 година, българската футболна легенда Христо Стоичков отново докосна сърцата на своите почитатели. "Камата" сподели вълнуващи моменти от празничната си вечер, като публикува снимки, на които сияе до уютна камина, обгърнат от топлина и домашен уют.
С неподправена усмивка и позитивно настроение, Стоичков изпрати сърдечни пожелания към всички българи, а кадрите му мигновено предизвикаха буря от реакции в социалните мрежи. Хиляди фенове и последователи не скриха възхищението си, като изпратиха поздрави и благодарности за вдъхновяващото му послание.
„Преди камината седя огъня и старата година тихо си отива. През новата година на всички пожелавам вяра и любов и истински щедра към сърцата. Наздраве на всички!", написа Стоичков към снимките.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:48 31.12.2025
2 Гошо
20:49 31.12.2025
3 Евгени от Алфапласт
----
Е, това вече мога повярвам, че го е написал той.🤣🤣🤣
Коментиран от #12, #27
20:50 31.12.2025
4 Помак
20:52 31.12.2025
5 Да да да
20:53 31.12.2025
6 Боруна Лом
20:56 31.12.2025
7 123456
20:57 31.12.2025
8 Легенда
20:58 31.12.2025
9 АГАТ а Кристи
20:59 31.12.2025
10 Нито
21:00 31.12.2025
11 Димитър Иванков - Митко Талисмана
21:00 31.12.2025
12 Мунчо
До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":🤣🤣🤣....еми както го изговарят, така и пишат повечето пловдичани...."пили(е) със зели(е).....🤣🤣🤣
Коментиран от #24
21:00 31.12.2025
13 Божеее
21:02 31.12.2025
14 Генерал от НАТО
колко е маслото на промоция в Кауфланд кажи
друго ти е трудно да говориш
Коментиран от #26
21:08 31.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ристЮ
21:08 31.12.2025
17 УСТАНОВИХ
Коментиран от #19
21:09 31.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Браво Шерлок!!!!
До коментар #17 от "УСТАНОВИХ":Та то футболист бре!! Тия нямат гънка на мозъчетата....... Колхозници ритали тиквите дали им топка...
21:14 31.12.2025
20 Потресен
21:18 31.12.2025
21 Алчния боклук от рекламите
21:20 31.12.2025
22 Злоба
Коментиран от #23, #29
21:20 31.12.2025
23 Е как Кой?
До коментар #22 от "Злоба":На кака дара дедо И! Метач из Кауфланд! Малко са му милионите на мал.. "Умника" та эи оттам СиСа.......
21:24 31.12.2025
24 Така е "ЕМИ"??!!
До коментар #12 от "Мунчо":Ами ти от коя гора си?? "Еми" "ве" и много такива неграмотници ама със самочувствие!
21:26 31.12.2025
25 дърпай
21:29 31.12.2025
26 Поне
До коментар #14 от "Генерал от НАТО":някой, един само да беше постигнал, това, което постигна Стичков. Завист и злоба, това ни крепи, като "народ" Честита Нова Година!!!
21:50 31.12.2025
27 Нашийник
До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":А не четеш ли и по-нататък: "През новата година на всички пожелавам вяра и любов и истински щедра към сърцата."
Гений на поетичната мисъл... Кратко, като за ритнитопковец. Обяснимо, предвид "Наздраве"-то за финал. Изморило го е това... послание. Кой знае колко часа го е писал. А го мисли от вчера следобяд. И пак се е омазал.😂
21:50 31.12.2025
28 Перо
21:53 31.12.2025
29 Постигнал
До коментар #22 от "Злоба":е много по-малко от теб. Теб ъе познава цял свят. Между другото, кой беше ти???
21:55 31.12.2025