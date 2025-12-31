Христо Стоичков с вдъхновяващо послание за Нова година

В навечерието на новата 2026 година, българската футболна легенда Христо Стоичков отново докосна сърцата на своите почитатели. "Камата" сподели вълнуващи моменти от празничната си вечер, като публикува снимки, на които сияе до уютна камина, обгърнат от топлина и домашен уют.

С неподправена усмивка и позитивно настроение, Стоичков изпрати сърдечни пожелания към всички българи, а кадрите му мигновено предизвикаха буря от реакции в социалните мрежи. Хиляди фенове и последователи не скриха възхищението си, като изпратиха поздрави и благодарности за вдъхновяващото му послание.

„Преди камината седя огъня и старата година тихо си отива. През новата година на всички пожелавам вяра и любов и истински щедра към сърцата. Наздраве на всички!", написа Стоичков към снимките.