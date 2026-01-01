Ювентус готви нов договор за Лучано Спалети

Ювентус е на път да предприеме решителна стъпка към бъдещето си, като планира да предложи нов договор на настоящия си старши треньор Лучано Спалети. Според авторитетното италианско издание "La Gazzetta dello Sport", ръководството на "бианконерите" е останало силно впечатлено от работата на 66-годишния специалист и вече обсъжда възможността за удължаване на сътрудничеството.

Ветеранът Спалети пое кормилото на торинския гранд в края на октомври, след като клубът се раздели с Игор Тудор. Настоящият му контракт е до края на сезона, но съдържа клауза за автоматично продължаване с още една година, ако Юве си осигури място в Шампионската лига. Въпреки това, шефовете на "Старата госпожа" не желаят да чакат до последния момент и вече са провели конструктивни разговори относно бъдещето на треньора.

Под ръководството на Спалети, Ювентус изигра 11 срещи във всички турнири, като постигна 7 победи, допусна 3 поражения и завърши веднъж наравно. Този баланс вдъхва оптимизъм сред феновете и ръководството, които виждат в лицето на опитния италианец точния човек за дългосрочен проект.