Милан надви Рома и разпали битката за върха в Серия А

Милан излезе победител в домакинството си на Рома, като се наложи с минималното 1:0 в среща от 10-ия кръг на италианската Серия А.

Героят за „росонерите“ стана сръбският защитник Страхиня Павлович, който в 39-ата минута реализира единственото попадение в мача. Асистенцията дойде от бързоногия португалец Рафаел Леао, който с прецизен пас разсече отбраната на „римските вълци“.

Драмата не липсваше и през второто полувреме. В 82-ата минута звездата на Рома Пауло Дибала застана зад бялата точка, но вратарят на домакините Майк Менян демонстрира хладнокръвие и спаси дузпата, с което запази трите точки за своя отбор.

С този успех Милан се изравни по точки с Рома – и двата тима вече имат по 21 пункта. Същият актив притежава и Интер, който обаче заема втората позиция благодарение на по-добра голова разлика.

Въпреки поражението, столичани продължават да се гордеят с най-стабилната защита в първенството, допуснала едва пет гола до момента.

Лидерската позиция остава за Наполи, който води с 22 точки.







