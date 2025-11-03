Новини
Футболна звезда ще бъде част от журито, което ще избере новата Мис Вселена

3 Ноември, 2025 20:30 499 0

Организаторите не скриха вълнението си, че толкова известен спортист като Макелеле се е ангажирал със състезанието

Футболна звезда ще бъде част от журито, което ще избере новата Мис Вселена - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Клод Макелеле е широко известен със забележителните си успехи като футболист. Сега някогашната звезда на Реал и Челси ще се пробва в ново амплоа, което няма нищо общо с любимата игра. На 21 ноември в Тайланд непримиримият халф ще бъде част от журито, което ще избере новата Мис Вселена. 74-ото издание на конкурса ще се проведе в Тайланд, пише Мач Телеграф.

Организаторите не скриха вълнението си, че толкова известен спортист като Макелеле се е ангажирал със състезанието.

„Неговата забележителна кариера като играч и треньор, както и продължаващото му влияние като глобален модел за подражание, въплъщават високи постижения и почтеност. Гордеем се, че неговото лидерство и визия са с нас в търсенето на следващата ни Мис Вселена в Тайланд“, гласи официалното съобщение.

Конкурсите „Мис Вселена“ са събитие, което по традиция се чака с голямо нетърпение. Миналогодишното издание бе в Мексико и в него участваха красавици от рекордните 125 държави. Тогава Шейнис Паласио от Никарагуа короняса Виктория Кяер Тейлвиг, която стана първата датчанка, спечелила престижното отличие.


