Родри отново на линия за Манчестър Сити преди ключовия сблъсък със Съндърланд

Манчестър Сити получи отлични новини преди гостуването си на Съндърланд в 19-ия кръг на английската Висша лига – звездният полузащитник и носител на „Златната топка“ за 2024 година Родри се завръща в състава на „гражданите“. Това потвърди мениджърът Пеп Гуардиола на днешната си пресконференция, като не скри задоволството си от възможността да разчита отново на испанския маестро.

„Родри е готов да се включи. Вероятно ще му дам игрови минути, защото отборът има нужда от неговата енергия и опит. Има шанс и Жереми Докю да се появи на терена“, сподели Гуардиола, хвърляйки светлина върху състава за предстоящия двубой.

След като пропусна осем поредни шампионатни срещи, Родри е готов да се завърне в битката за точки. В негово отсъствие Манчестър Сити демонстрира характер, записвайки седем победи и само едно поражение.

Междувременно, крилото Жереми Докю също е близо до завръщане, след като не е играл в последните три седмици.

Въпреки добрите новини, „небесносините“ все още не могат да разчитат на Джон Стоунс и Оскар Боб, които продължават да се възстановяват от травми.

„Имахме сериозни кадрови проблеми – седем или осем контузени, плюс двама на Купата на африканските нации. Постепенно петима от тях се връщат, но все още не сме в идеална форма. За щастие, по отношение на точките сме по-добре от миналия сезон“, коментира Гуардиола.

В момента Манчестър Сити заема второто място във временното класиране, на пет точки зад лидера Арсенал, който обаче има изигран един мач повече. Предстоящият двубой със Съндърланд се очертава като сериозно изпитание – домакините вече показаха зъби, побеждавайки Нюкасъл, а Арсенал и Астън Вила не успяха да ги надвият на техен терен.

„Очаква ни тежък мач. Съндърланд е корав съперник, който вече доказа, че може да затрудни всеки. Трябва да сме напълно концентрирани и готови за битка“, завърши испанският наставник.