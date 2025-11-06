Новини
Фондацията на Григор Димитров започва национална програма „Образование за здраве“

6 Ноември, 2025 17:57

В рамките ѝ са планирани серия открити уроци

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Фондацията на Григор Димитров с нова инициатива в преследване на мисията си да насърчава физическото, психическото и емоционалното благополучие на децата в България. Стартира националната програма „Образование за здраве“, която подпомага децата и младежите да изградят здравословни навици и емоционална устойчивост – качества в основата на развитието и успеха.

„Увереността има нужда от дисциплина и постоянство. Балансът между психическо и физическо здраве подготвя за всяка битка – в спорта и в живота. Децата имат нужда от грижа и посока. Искам да ги вдъхновя, за да вярват, че те вече са шампиони.“ сподели Григор Димитров.

Основни проекти в рамките на програмата

Видео поредица „Буквално с Гришо“

Съвместно с образователната платформа „Уча.се“, фондацията създава поредица от кратки видеа, в които Григор Димитров споделя практически съвети за здравословен и успешен начин на живот. Поредицата ще бъде достъпна напълно безплатно за всички регистрирани потребители в раздел „.Личностно развитие“. Всяко дете в България, което иска да бъде герой - на корта, в училище или в живота - ще може да научи от личния пример на Григор. Първият видео урок „Как се става шампион“ може да бъде видян тук.

Менторска програма „Бъди шампион“

Фондацията разработи специална образователна картичка с 10 съвета към децата. Обхващат се теми като физическа активност, хранене, дисциплина, балансирано използване на технологиите и емоционална стабилност. Материалите ще бъдат разпространявани в училища и партньорски организации в цялата страна.

Открити уроци

В рамките на „Образование за здраве“ са планирани серия открити уроци. Част от тях са в партньорство с програмата „Училище за пример“ на Фондация „Заедно в час“. Ще бъдат обхванати над 300 училища в страната. Чрез своето специално обръщение към родители и учители Григор Димитров говори за нуждата от подкрепа на децата в в семейството и в училище. В процес на подготовка е и онлайн урок, който ще бъде публикуван на платформата Prepodavame.bg. Така темата ще достигне до учители в цялата страна и ще улесни разговора за здравето в класните стаи.

Партньорство с Министерство на здравеопазването

С подкрепата на Министерството на здравеопазването, информацията по програмата ще бъде споделена в мрежата на 28-те регионални здравни инспекции (РЗИ) и в центровете на Българския Червен кръст (БЧК) в страната. Така „Образование за здраве“ ще достигне до широка аудитория - ученици, учители и родители.

--

За Фондация „Григор Димитров“

Фондация „Григор Димитров“ е независима неправителствена организация, създадена през 2020 г. с цел да подкрепя децата в България чрез инициативи за образование, здраве, спорт и личностно развитие. Всички проекти се реализират с прозрачност и партньорство с доказани организации и институции.

Фондацията на Григор Димитров започва национална програма „Образование за здраве“


  • 1 Хахах

    2 2 Отговор
    Гришо си търси самотни майки да “подготвя” за бъдещето…

    Коментиран от #2

    18:01 06.11.2025

  • 2 Не, той е

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахах":

    Истински българин и родолюбец !
    Пожелавам му здраве и много успехи занапред !!!

    18:10 06.11.2025

