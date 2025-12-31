Новини
Милан с нова офанзива за задържане на Майк Менян

31 Декември, 2025 19:25 444 0

Преговорите се подновяват след мача с Каляри

Милан с нова офанзива за задържане на Майк Менян - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на Милан подготвя свежа стратегия, за да убеди френския страж Майк Менян да остане под рамката на вратата и през следващите сезони. Веднага след ключовия сблъсък с Каляри на 2 януари, „росонерите“ ще седнат на масата за преговори с агентите на 30-годишния вратар, надявайки се да сложат край на продължилата месеци сага около неговото бъдеще.

Въпреки че контрактът на Менян с гранда от Милано е валиден до юни 2026 година, разговорите за удължаване на договора досега буксуваха. Причината – засилен интерес от английски колоси като Челси и Манчестър Юнайтед, които следят ситуацията с орлов поглед и са готови да изкушат френския национал с атрактивни оферти. Въпреки това, надеждата у „червено-черните“ не угасва.

Според източници, близки до клуба, Менян все още не е дал съгласието си на друг отбор, което дава зелена светлина на Милан да направи решителен ход.

Очаква се новото предложение да включва значително увеличение на заплатата – до 5,5 милиона евро на сезон, почти двойно повече от сегашното му възнаграждение. Освен това, в пакета ще бъдат заложени и щедри бонуси, обвързани с класиране в Шампионската лига и евентуално спечелване на титлата в Серия А.

Треньорът Масимилиано Алегри също ще се включи активно в преговорите. Италианският специалист е категоричен, че именно френският вратар е ключов елемент в амбициозния проект на Милан за следващите години.


