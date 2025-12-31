Важните новини във ФАКТИ на 31.12.2025 г.

Магазин в Добрич отказва да работи с евро

Собственикът на добричкия магазин „Хора от народа“ Пламен Ангелов официално обяви, че няма да приема плащания в евро, следа като страната ни се присъедини към еврозоната през 2026 година. В интервю за Про Нюз Добрич Ангелов подчерта, че решението му е продиктувано от лични убеждения и липса на широко обществено обсъждане по темата. "В моите магазини няма да работя в евро изобщо. Ще работя в лева само дотогава, докато мога", категоричен бе предприемачът.

Столичното метро ще използва руски резервни части за сигурност

Част от системите на влаковете в столичното метро, които осигуряват безопасността на движението, управлението и диагностицирането на вагоните в реално време, както и откриването и потушаването на пожари, са руско производство, съобщават от Министерския съвет.

Пламна къща в Смолян: Мъж е в болница вследствие на пожара

Пожар гори в къща и плевня в Смолян. Сигналът е получен на тел. 112 в 11:40 часа, съобщиха от МВР. По първоначална информация, всичко тръгва от цигара, която възрастен мъж е изхвърлил в плевнята.

През 2025 г. армията разбра, че модернизацията не е само изтребители

Все повече процесите в Българската армия стават функция на Европейските НАТО-ски планове. 2026 армията ни ще посрещне с финансиране за някои основни бойни платформи. Поети ангажименти за още модернизация. И … замразен модел за формиране на заплатите. Какво се случи в отбранителния сектор. Това припомни за БНР Добромир Видев.

Хиляди варненци останаха без вода часове преди Нова година

Голяма авария остави без вода хиляди варненци часове преди посрещането на 2026 г. Това става ясно от съобщение на ВиК - Варна.

Запали се трафопост в Сливен: Цял квартал остана без електричество

Сливенски квартал остана без електрозахранване след сигнал за пожар в трафопост, подаден около 11:30 ч. По информация на електроразпределителното дружество в момента в района няма ток, като на място са изпратени дежурни екипи.

Кръгла маса по темата на демографската криза е сред последните събития за годината, организирани в София от “Европа на суверенните нации”

В самия край на годината граждани, общественици, представители на бизнеса, на неправителствения сектор и научните среди обсъдиха демографските предизвикателства в Европа по време на кръгла маса на тема „Демографските предизвикателства в Европа - диалог за тенденциите и решенията в демографската политика“. Форумът беше организиран от европейската партия „Европа на суверенните нации”, създадена по инициатива на “Възраждане” и “Алтернатива за Германия”.

Тежка катастрофа край Благоевград, има загинал

Тежка катастрофа между два автомобила край Благоевград. По първоначална информация има загинал един човек, писа БНТ.

Любомир Стефанов: Няма политическа криза, а противопоставяне на два модела

Изпращаме турбулентна, неспокойна, динамична година. 2025-а ще се запомни с неумението на управляващите да използват властта и институционалната уредба на държавата по предназначение и целесъобразно. Управлението се провали в изграждане на политика, която да се срещне разбиране и подкрепа в по-голямата част от българското общество. Не успя да обясни какво и защо се прави. Това коментира пред БНР политологът Любомир Стефанов.

Почина Аврам Тодоров, един от доайените на БСП - Варна

По време на най-светлите празници в нашия календар и след дълго боледуване ни напусна Аврам Тодоров. Това написа във фейсбук профила си Павел Раличков от БСП.

453 души са загинали при катастрофи у нас през 2025 г.

От началото на годината по пътищата в страната при катастрофи са загинали 453 души. При сравнение със същия период на 2024 г., когато са отчетни 476 загинали при пътни инциденти, загиналите в движението по пътищата през 2025 година са с 23 по-малко, съобщават от МВР.

Общо 20 души са подслонени от Коледа до днес в центровете за временно настаняване в София

Общо 20 души са подслонени от Коледа до днес в трите центъра за временно настаняване на Столичната община. Това съобщиха от пресцентъра на Общината за БТА във връзка с минусовите температури в столицата.

Над 11 000 домакинства в София са подменили отоплителните си уреди с екологични по програми

Над 11 000 домакинства в София са подменили отоплителните си уреди с екологични по програми на Столичната община, съобщиха от там, като припомнят, че от 1 януари 2025 г. е в сила нискоемисионна зона за девет столични района.

Зарков: Протестът ще е с още по-голяма сила, ако арогантността продължи

Протестът ще се реализира отново с още по-голяма сила, ако арогантността продължи да властва.

Френското списание "Курие де Балкан" обяви бащата на Сияна за личност на годината в България

Френското списание "Курие де Балкан" определи 13 личности като герои за 2025 година. За България личност на годината е Николай Попов, бащата на 12-годишната Сияна, която загина в катастрофа, писа "Нова телевизия".

Управителят на БНБ: „Не ни казват: „Добре дошли“. Казват ни: „Винаги сте били тук“" ВИДЕО

Еврото не е просто валута, то е знак за принадлежност. Това заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев часове преди страната ни да стане 21-вият член на еврозоната, цитиран от бТВ.

Стефан Манов: Несъстоятелно е въвеждането на нови машини до следващите избори

"ЦИК ще изкара по някакъв начин мандата си. Тази комисия някак успя да намери своя начин да функционира".

В новогодишното си послание Елеонора Митрофанова отсече: 2025 година не беше лесна за руско-българските отношения

Посланикът на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова отправи новогодишно послания, в което изрази надежда за мир в Европа и възстановяване на конструктивния диалог между София и Москва.

Алибегов: Притеснява ни до колко ще се оправят банките тази вечер

Подгответе си пари в кеш за тази вечер. От 21 часа довечера до часовете след полунощ ще бъдат пренастройвани системите на банкоматите и терминалите за прехода към евро.

Кметът на София върна решение на СОС за продажба на общински терени

Кметът на София Васил Терзиев върна за ново обсъждане решение, прието от Столичния общински съвет на 18 декември, с което се дава съгласие за продажба чрез публично оповестен конкурс на общински терени в "Дианабад", в район "Изгрев", срещу задължение за изграждане на нова административна сграда на районната администрация на друга локация. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община, цитирани от БНР.

Сибир в България: Усещане за минус 45,7 градуса на връх Мусала

Мразовито утро на най-високия връх на Балканския полуостров - Мусала, отчетоха минус 25,5 градуса. Усещането е като за минус 45,7 градуса, информират от НИХМ на 31 декември сутринта, цитирани от БНТ.

Сачева: Изминалата година беше като калейдоскоп, 2026 няма да е по-лесна

2025 г. беше година като калейдоскоп, 2026 няма да е по-лесна, но може да е по-ясна, заявява заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева във Facebook.

България е получила даром 70 млрд. лева от чужди държави и фондове

Мащабен анализ на Института за пазарна икономика разбива на пух и прах пропагандата на псевдопатриотични и антиевропейски партии и политици, които тръбят, че България плаща все по-големи вноски в бюджета на ЕС, а "нищо не получава".

Банките пренастройват платежните си системи за еврото до 2 януари

Между 21 ч. на 31 декември до 1 час след полунощ на 1 януари картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро, припомнят от Асоциацията на банките в България.

Директорът на НАП: Целта ни не е натиск върху бизнеса, а защита на потребителите

В последните седмици често се говори за очаквани приходи и завишени очаквания към Националната агенция за приходите (НАП), включително и във връзка с бюджета за 2026 г. Равносметката направи в първото си телевизионно интервю в студиото на "Денят започва" изпълнителният директор на НАП Христо Марков.