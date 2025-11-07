Свикаха извънредното общо събрание на БФЛА на 8 ноември. Решенията на сегашния УС са нелегитимни, заявяват инициаторите

Настоящият управителен съвет на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) не е изпълнил законовото си задължение да свика ново извънредно събрание след нелегитимното такова на 01.08.2025 г., както поискаха над една-трета от клубовете в страната и тотално е бездействал в това отношение, но извънредно събрание ще има и то ще се проведе, благодарение на усилията и активността на голям брой клубове и след разпореждане на съда.

Това разкриват атлетическите клубове-инициатори на предстоящото Общо събрание на БФЛА, което ще се проведе на 08.11.2025 г., от 14.30 ч., в залата за събития „Свети Георги“ на бул. „Никола Вапцаров“ 47 в София.

Събранието на 8 ноември се свиква след разпореждане на съда (Решение №1345 от 29.09.2025 г. по т.д. №1803/2025 г. на Софийски градски съд, постановено на основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, във връзка с чл. 31 и чл. 33 от Устава на БФЛА).

Съдът е установил, че има писмено искане на повече от една-трета от всички клубове по лека атлетика в България (над 44 от общо 126 клуба към БФЛА), а настоящата управа на федерацията е останала няма и глуха, бездействала е и на практика не е изпълнила законовото си задължение да се съобрази с искането на клубовете и дори се е отказала от правото си да свика извънредно общо събрание.

Заради този отказ от право на настоящето ръководство, съгласно съдебното решение и чл. 32 от Устава на БФЛА, клубовете-инициатори сега са натоварени с организацията и провеждането на извънредното общо събрание.

Всички решения и действия на настоящето ръководство на БФЛА от 1 август насам са незаконни и нелегитимни, което създава сериозни пречки пред дейността на федерацията, напомнят още от клубовете-инициатори на събранието утре.

Причината - старият УС на централата беше освободен на 01.08.2025 г., но новият не беше вписан, заради нелегитимността на тогавашното общо събрание, проведено от настоящата управа при сериозни нарушения и пороци на процедури и норми.

Целта на извънредното Общо събрание, което ще се проведе утре, 08.11.2025 г., е възстановяване на законността и функционалността на управленските органи на Българската федерация по лека атлетика, както и осигуряване на прозрачно и демократично управление в съответствие с чл. 2 и чл. 6 от Устава на БФЛА, информират организаторите.

За разлика от предишното събрание-фиаско на 1 август, за което отговорност носи настоящето нелегитимно ръководство на федерацията по лека атлетика, на утрешното извънредно събрание органите му - управителни и контролни такива, председател, секретар, протоколчици, преброители и др., ще бъдат избрани, а не „назначени“, както практикуваше настоящият УС.

Съгласно съдебното решение, събранието на БФЛА на 08.11.2025 г. ще се администрира от клубовете-инициатори и има за цел:

● Да възстанови правната сигурност и непрекъснатостта в дейността на

Федерацията;

● Да предостави възможност на всички редовни клубове – членове да участват в

демократичен избор на нов Управителен съвет;

● Да отстрани състоянието на правна неопределеност, произтекло от факта, че

старият Управителен съвет е освободен, а нов такъв не е вписан в Търговски

регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Регистрацията на делегатите ще се извършва на място, в деня на събранието - 8 ноември 2025 г. (събота), от 13:30 до 14:15 ч., в присъствието на клубове инициатори и нотариус.

Събранието ще бъде открито от представител на инициативния комитет, определен съгласно съдебното решение.

Всички решения ще се приемат по реда на чл. 36 от Устава на БФЛА – с обикновено мнозинство (повече от 50 % + 1 глас) от присъстващите делегати, освен ако законът или уставът не изискват друго.

Дневен ред:

1. Избор на председател, протоколчик и преброители на събранието;

2. Избор на изборна комисия и преброители на бюлетините;

3. Освобождаване на членовете на Управителния съвет и избор на нов Управителен

съвет на Федерацията.

Съгласно чл. 30 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и устава на БФЛА, всички членове на УС на федерацията се избират индивидуално и поименно.

Те се считат за избрани, ако получат 50 % плюс един глас.