Георги Павлов вече официално е президент на Българската федерация по лека атлетика

15 Ноември, 2025 11:31 556 2

Това поставя край на продължилите административни затруднения и открива пътя към стабилност

Георги Павлов вече официално е президент на Българската федерация по лека атлетика - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Георги Павлов вече официално е президент на Българска федерация по лека атлетика (БФЛА). Новото ръководство на федерацията беше вписвано вчера в Агенцията по вписванията, съобщиха от пресслужбата на централата.

Това поставя край на продължилите административни затруднения и открива пътя към стабилност и последователност в управлението на федерацията. Исканата промяна от мнозинството атлетически клубове вече започва, предаде БТА.

„С вписването на новото ръководство на БФЛА започваме нов етап. Поемам отговорността да бъда президент на всички клубове и да работя с пълна прозрачност и отдаденост за бъдещето на българската лека атлетика, заяви Павлов. – Клубовете поискаха промяна и започвам да създавам условия за развитие на стратегически инициативи, насочени към бъдещето на леката атлетика в България.“

Новият президент потвърждава готовността си за активен диалог с клубовете, треньорите и цялата атлетическа общност.

Павлов беше избран за председател от новия Управителен съвет на БФЛА на 9 ноември – ден след извънредното Общо събрание на БФЛА. Членовете на федерацията избраха в ръководния орган да бъдат Георги Павлов, д-р Валентин Димитров, доц. Григор Гутев, Илия Николов, Борислав Трифонов и Даниел Дуков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Умен

    3 0 Отговор
    Тези някой познава ли ги?

    12:05 15.11.2025

  • 2 Поредните анонимници,

    1 0 Отговор
    Които Пеевски назначи.Ще стане като борбата и щангите.Само МОК се опълчи на Шишо и му показа червен картон.

    12:14 15.11.2025

