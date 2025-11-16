Руснакът Ислам Махачев прави фурор в UFC

Ислам Махачев спечели титла във втора категория в UFC. Руснакът не даде шанс на шампиона в полусредна категория Джак Дела Мадалена в главния мач на UFC 322 в „Медисън Скуеър Гардън“, като доминираше напълно в петте рунда. И тримата съдии дадоха успех с 50:45 за новия шампион, предаде Gong.bg.

Така Махачев вече има титли в две различни категории. Той беше шампион в лека категория, но оваканти пояса, за да опита да спечели пояса и в горната категория, като го направи с лекота. Това е 16-и пореден успех за Махачев, с който той изравни рекорда в UFC на Андерсон Силва.

„Това е мечта. През целия си живот съм се борил за това. Работих много здраво за този момент. Вече не трябва да свалям килограми, мога да правя каквото си искам“, заяви след победата Махачев.

Съперникът му Джак Дела Мадалена не беше губил мач от 2016 г. насам, но изобщо не успя да се противопостави на опонента си. Махачев тотално обезличи шампиона, като го атакуваше по различни начини, а освен това не допусна никакви атаки от страна на съперника си.

Сега феновете на UFC мечтаят за бой между руснака и настоящия шампион в лека категория Илия Топурия, който взе титлата след овакантяването ѝ от руснака.

Топурия използва социалните мрежи, за да атакува Махачев: „Ти си най-скучното нещо в тази игра. С всеки ден ставам все по-сигурен, че ще те приспя.“

Махачев не коментира с кого ще бъде следващият му мач, но посочи къде иска да е. „Отворете Белия дом. Аз идвам“, каза шампионът.

UFC готви гала в Белия дом, която трябва да се проведе на 14 юни – рождения ден на президента на САЩ Доналд Тръмп.

THE NEW WELTERWEIGHT KING 👑🏆@MAKHACHEVMMA defeats Jack Della Maddalena by unanimous decision to become THE NEW welterweight champion of the world! #VeChain #UFC322



[ B2YB @ThorneHealth ] pic.twitter.com/lm3fQlgGJv — UFC (@ufc) November 16, 2025