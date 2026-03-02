Ливърпул готви изненадващ трансферен обрат: Джарел Куанса отново на „Анфийлд“?

Ливърпул сериозно обмисля да си върне централния защитник Джарел Куанса, който само преди година напусна „Анфийлд“ в посока Байер Леверкузен. Според последните информации, мърсисайдци са впечатлени от изключителното развитие на 23-годишния английски национал и вече кроят планове за неговото завръщане.

След като през миналото лято Куанса премина в германския гранд срещу 35 милиона паунда, той бързо се превърна в ключова фигура в отбраната на Леверкузен. Отличните му изяви не останаха незабелязани от скаутите на Ливърпул, които засилиха наблюдението си върху младия бранител.

Според източници на TEAMtalk, „червените“ дори обмислят да активират клауза за обратно откупуване, въпреки че тя официално влиза в сила едва през 2027 година.

Любопитното е, че ръководството на Ливърпул проучва възможността да ускори процеса и да върне Куанса още това лято, ако условията позволят. От Байер Леверкузен вече са наясно с апетитите на английския клуб и са склонни да седнат на масата за преговори, стига защитникът да изрази желание да се завърне на „Анфийлд“.

Очаква се евентуалната сделка да достигне сума от порядъка на 60 милиона евро.