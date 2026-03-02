Майкъл Карик влиза в историята на Висшата лига с впечатляващо постижение

Манчестър Юнайтед под ръководството на временния наставник Майкъл Карик демонстрира истинска футболна мощ, като отбеляза забележителен успех във Висшата лига. Само за девет срещи, "червените дяволи" натрупаха внушителните 23 точки – резултат, който ги нарежда сред най-добрите в историята на английския елит.

Според престижната статистическа агенция Opta, Карик изравнява рекорда за най-много спечелени точки в рамките на девет мача, постижение, което досега принадлежеше единствено на Анж Постекоглу, докато водеше Тотнъм. Седем победи и две равенства бележат впечатляващия старт на Карик начело на Манчестър Юнайтед, като това включва и двата му периода в клуба.

В момента Манчестър Юнайтед заема четвъртата позиция във временното класиране на Висшата лига, събирайки 51 точки след изиграни 28 кръга. Тимът продължава да се бори за място в топ 4 и участие в Шампионската лига през следващия сезон.