Още една треньорска оставка във Втора лига днес

Динамичен ден за българската Втора лига! Само в рамките на няколко часа две футболни дружини се разделиха с наставниците си, а феновете останаха изненадани от внезапните промени. След тежкото поражение с 2:6 на собствен терен срещу втория отбор на ЦСКА, Беласица Петрич официално обяви раздялата със старши треньора Живко Желев.

Решението дойде след подадена от него оставка, която ръководството на клуба прие без колебание. Заедно с Желев, от отбора си тръгват и неговият помощник Ангел Павлов, както и треньорът на вратарите Евгени Русев.

Така, само за едно денонощие, треньорският щаб на петричани бе напълно обновен. Но това не бе единствената треньорска рокада за деня. По-рано Марек (Дупница) също се раздели със своя доскорошен наставник Танчо Калпаков. На негово място начело на отбора застана Анжело Кючуков, който ще има нелеката задача да стабилизира тима в оставащите кръгове от шампионата.

Тези промени идват в ключов момент от сезона, когато всяка точка е от значение, а борбата за по-предно класиране във Втора лига се изостря с всеки изминал кръг.