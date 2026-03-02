Обявиха програмата на Първа лига до края на март

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за 26-ия и 27-ия кръг на efbet Лига.
XXVI кръг
13 март, петък
16:45 — Локомотив Пловдив – Септември София
19:00 — Локомотив София – Славия
14 март, събота
12:45 — Спартак Варна – ЦСКА 1948
15:15 — Ботев Пловдив – Ботев Враца
17:45 — Лудогорец – ЦСКА
15 март, неделя
14:30 — Черно море – Монтана
17:00 — Берое – Левски
16 март, понеделник
18:00 — Арда – Добруджа
XXVII кръг
19 март, четвъртък
18:00 — Спартак Варна – Лудогорец
20 март, петък
18:00 — Славия – Ботев Пловдив
21 март, събота
12:30 — Септември София – Арда
15:00 — ЦСКА 1948 – Локомотив София
17:30 — Левски – Черно море
22 март, неделя
12:30 — Монтана – Берое
15:00 — ЦСКА – Добруджа
17:30 — Ботев Враца – Локомотив Пловдив
