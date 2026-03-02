Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Обявиха програмата на Първа лига до края на март

Обявиха програмата на Първа лига до края на март

2 Март, 2026 22:30 491 0

  • стк-
  • бфс-
  • програма-
  • първа лига-
  • левски-
  • цска-
  • лудогорец-
  • ботев

СТК публикума календара за 26 и 27 кръгове

Обявиха програмата на Първа лига до края на март - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за 26-ия и 27-ия кръг на efbet Лига.

XXVI кръг

13 март, петък

16:45 — Локомотив Пловдив – Септември София
19:00 — Локомотив София – Славия

14 март, събота

12:45 — Спартак Варна – ЦСКА 1948
15:15 — Ботев Пловдив – Ботев Враца
17:45 — Лудогорец – ЦСКА

15 март, неделя

14:30 — Черно море – Монтана
17:00 — Берое – Левски

16 март, понеделник

18:00 — Арда – Добруджа

XXVII кръг

19 март, четвъртък

18:00 — Спартак Варна – Лудогорец

20 март, петък

18:00 — Славия – Ботев Пловдив

21 март, събота

12:30 — Септември София – Арда
15:00 — ЦСКА 1948 – Локомотив София
17:30 — Левски – Черно море

22 март, неделя

12:30 — Монтана – Берое
15:00 — ЦСКА – Добруджа
17:30 — Ботев Враца – Локомотив Пловдив


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове