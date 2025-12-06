Спортът по ТВ в събота (6 декември)

07.30 Сноуборд, световна купа БНТ 3
10.30 Северна комбинация: Световна купа в Трондхайм, масов старт на 10 км, мъже Евроспорт 1
10.30 Фигурно пързаляне: Гран При в Япония, волна програма, танцови двойки Евроспорт 2
11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
11.00 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3
11.10 Северна комбинация: Световна купа в Трондхайм, масов старт на 5км, жени Евроспорт 1
12.00 Ски бягане: Световна купа в Трондхайм, скиатлон, мъже Евроспорт 1
12.55 Фигурно пързаляне: Гран При в Япония, волна програма, мъже Евроспорт 1
12.30 Локомотив (Сф) – Ботев (Пд) Диема спорт
13.50 Ски бягане: Световна купа в Трондхайм, скиатлон, жени Евроспорт 1
14.05 Фигурно пързаляне: Гран При в Япония, волна програма, жени Евроспорт 2
14.15 Формула 2, спринт за Гран при на Абу Даби Диема спорт 3
14.30 Астън Вила – Арсенал Диема спорт 2
14.30 Дарби Каунти – Лестър Нова спорт
15.00 Локомотив (Пд) – Арда Диема спорт
15.00 Виляреал – Хетафе МАХ Спорт 4
15.10 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, полуфинал Евроспорт 1
15.30 Ски скокове: Световна купа във Висла, голяма шанца, мъже Евроспорт 2
16.00 Сасуоло – Фиорентина МАХ Спорт 3
16.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Абу Даби Диема спорт 3
16.30 Щутгарт – Байерн Нова спорт
17.00 Борнемут – Челси Диема спорт 2
17.00 Манчестър Сити – Съндърланд Диема спорт 3
17.15 Алавес – Реал Сосиедад МАХ Спорт 4
17.30 Черно море – ЦСКА Диема спорт
17.30 Хееренвеен – ПСВ Айндховен Ринг
17.30 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, спринт, мъже Евроспорт 2
18.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Тремблан, първи манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 1
19.00 Интер – Комо МАХ Спорт 3
19.00 Сенши, бойна вечер от Варна МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол, Дея – Локомотив Авиа МАХ Спорт 2
19.00 Голф: PGA тур, Уърлд челъндж, трети ден Евроспорт 2
19.15 Сътън – Шоузбъри Нова спорт
19.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Бийвър Крийк, супер Г, мъже Евроспорт 1
19.30 Бетис – Барселона МАХ Спорт 4
19.30 Лийдс – Ливърпул Диема спорт 2
19.30 Лайпциг – Айнтрахт Диема спорт 3
19.45 Фортуна – Аякс Ринг
20.00 Тулуза – Страсбург Диема спорт
20.00 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3
21.00 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, полуфинал Евроспорт 1
21.30 Дармщад – Карлсруе Диема спорт 3
21.30 Честърфийлд – Донкастър Нова спорт
21.45 Верона – Аталанта МАХ Спорт 3
22.00 Атлетик – Атлетико МАХ Спорт 4
22.00 Килмарнък – Рейнджърс Ринг
22.05 ПСЖ – Рен Диема спорт
22.30 Кейдж уориърс, галавечер от Нюкасъл МАХ Спорт 2
00.00 НБА, Бруклин – Ню Орлиънс Диема спорт 2
Спортът по ТВ в събота (6 декември)
6 Декември, 2025 07:57 487 0
Ето какво може да гледате днес
07.30 Сноуборд, световна купа БНТ 3
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА