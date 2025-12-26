Новини
"Сантиаго Бернабеу“ иска финала на Мондиал 2030

26 Декември, 2025 16:29 570 4

Отбелязва се, че решението за провеждане на двубоя за титлата на стадиона в Мадрид може да се дължи на приятелството между президента на „белите“ Флорентино Перес и президента на ФИФА Джани Инфантино

Стадионът на Реал Мадрид „Сантяго Бернабеу“ е основен фаворит да приеме домакинство на финала на Световното първенство през 2030 година, пише испанският вестник Ас.

Отбелязва се, че решението за провеждане на двубоя за титлата на стадиона в Мадрид може да се дължи на приятелството между президента на „белите“ Флорентино Перес и президента на ФИФА Джани Инфантино. Освен това, привлекателността на марката „Сантяго Бернабеу“, модерната инфраструктура и успешният опит в домакинството на събития на високо ниво говорят в негова полза.

Очаква се окончателният списък с градовете домакини да бъде обявен през последните месеци на 2026-а. В него влизат още „Метрополитано“ на Атлетико Мадрид и „Камп Ноу“ на Барселона.

„Сантяго Бернабеу“ преди това е бил домакин на финала на Световното първенство през 1982 година.


  • 1 Лопата Орешник

    4 1 Отговор
    Щото са приятели, да! Не защото е най модерният стадион в света!

    Коментиран от #2

    16:39 26.12.2025

  • 2 Повяраай

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    След като го обновиха е, най модерния!! Погледни го за какво става въпрос и после говори

    17:57 26.12.2025

  • 3 Пловдив

    0 0 Отговор
    Стадион, на който покривът се затваря, не е стадион. Кви са тия футбалери - взимат милиарди - нека да играят и на дъжд, и на сняг, на студ - мъже ли са или какво?!

    Коментиран от #4

    18:05 26.12.2025

  • 4 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пловдив":

    Има логика и те подкрепям, но има условия при които просто е невъзможно и тогава.... , хоп покривче!

    18:15 26.12.2025

