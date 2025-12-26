"Сантиаго Бернабеу“ иска финала на Мондиал 2030

Стадионът на Реал Мадрид „Сантяго Бернабеу“ е основен фаворит да приеме домакинство на финала на Световното първенство през 2030 година, пише испанският вестник Ас.

Отбелязва се, че решението за провеждане на двубоя за титлата на стадиона в Мадрид може да се дължи на приятелството между президента на „белите“ Флорентино Перес и президента на ФИФА Джани Инфантино. Освен това, привлекателността на марката „Сантяго Бернабеу“, модерната инфраструктура и успешният опит в домакинството на събития на високо ниво говорят в негова полза.

Очаква се окончателният списък с градовете домакини да бъде обявен през последните месеци на 2026-а. В него влизат още „Метрополитано“ на Атлетико Мадрид и „Камп Ноу“ на Барселона.

„Сантяго Бернабеу“ преди това е бил домакин на финала на Световното първенство през 1982 година.

