"Сантиаго Бернабеу“ иска финала на Мондиал 2030

Стадионът на Реал Мадрид „Сантяго Бернабеу“ е основен фаворит да приеме домакинство на финала на Световното първенство през 2030 година, пише испанският вестник Ас.
Отбелязва се, че решението за провеждане на двубоя за титлата на стадиона в Мадрид може да се дължи на приятелството между президента на „белите“ Флорентино Перес и президента на ФИФА Джани Инфантино. Освен това, привлекателността на марката „Сантяго Бернабеу“, модерната инфраструктура и успешният опит в домакинството на събития на високо ниво говорят в негова полза.
Очаква се окончателният списък с градовете домакини да бъде обявен през последните месеци на 2026-а. В него влизат още „Метрополитано“ на Атлетико Мадрид и „Камп Ноу“ на Барселона.
„Сантяго Бернабеу“ преди това е бил домакин на финала на Световното първенство през 1982 година.
🚨 NEW: The CHOSEN stadium to host the final of the 2030 World Cup is the Santiago Bernabeu. @diarioas pic.twitter.com/yBr7N6uQg2— Madrid Zone (@theMadridZone) December 17, 2025
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
Коментиран от #2
16:39 26.12.2025
2 Повяраай
До коментар #1 от "Лопата Орешник":След като го обновиха е, най модерния!! Погледни го за какво става въпрос и после говори
17:57 26.12.2025
3 Пловдив
Коментиран от #4
18:05 26.12.2025
4 Лопата Орешник
До коментар #3 от "Пловдив":Има логика и те подкрепям, но има условия при които просто е невъзможно и тогава.... , хоп покривче!
18:15 26.12.2025