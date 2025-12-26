Новини
Традицията отново беше спазена!

26 Декември, 2025 15:31 1 333 9

  • григор димитров-
  • дубай-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • коледа

Най-добрият български тенисист в момента се намира в Дубай

Традицията отново беше спазена! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Традицията отново беше спазена и Григор Димитров прекара коледните празници заедно със своите родители Мария и Димитър. Най-добрият български тенисист в момента се намира в Дубай, където води подготовка за новия сезон под ръководството на новия си треньор Ксавие Малис.

34-годишният Димитров сподели в социалните мрежи кадри от празничната вечеря, на които присъства и местната художничка и лайфкоуч Самар Джашан – част от най-близкото му обкръжение. Прави впечатление отсъствието на приятелката му Ейса Гонсалес.

Началото на сезон 2026 за Григор ще бъде поставено с участие в един от любимите му турнири – този в Бризбън, който стартира на 4 януари. Българинът има отлични спомени от надпреварата, след като я спечели през 2017 и 2024 година. Турнирът традиционно служи като важна подготовка за Australian Open, където Димитров не е успявал да премине третия кръг в последните пет сезона.

След австралийската серия бившият №3 в световната ранглиста е планирал участия и на турнирите в Далас и Акапулко.

През 2025 година Димитров пропусна почти цялата втора половина от сезона заради контузия, получена на четвъртфиналите на „Уимбълдън“. Сега той посреща 2026 година с обновен екип, под номер 44 в световната ранглиста и с ясната цел да спечели десета титла в професионалната си кариера.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    15:36 26.12.2025

  • 2 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    2 0 Отговор
    "...лайфкоуч Самар Джашан"
    ----
    😂😂😂😂😂😂😂

    15:38 26.12.2025

  • 3 Юксел НаКъдриев

    4 1 Отговор
    Ейса е отишла да се изтряска с някой по-благонадежден, нашият го ползва за касичка.

    15:40 26.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бялджип

    4 7 Отговор
    Когато Кубрат Пулев се биеше с онзи руснак в Дубай, този беше там. На 1 километър от двубоя, но не отиде да подкрепи нашия?! Може да се прехласват и го хвалят до посиняване, но за мен не е българин! Най-малко не обича родината си, стига сме му близали краката. Колко пъти е отказвал да играе за България, играе само зо себе си, когато има интерес. Ако някой го уважава и вярва, че и този ни уважава, нека отново да помисли.

    Коментиран от #6, #7

    15:48 26.12.2025

  • 6 Пецата

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бялджип":

    И двамата са големи галфони разбираш ли вобще не ме интересуват 🤣

    15:49 26.12.2025

  • 7 Градинар

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Бялджип":

    Точно. Абсолютен аскьойски каунь.

    15:49 26.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ха-ха

    4 0 Отговор
    Българин ,ама не съвсем.Тарикат момче,бачка и прави пари.

    16:26 26.12.2025

