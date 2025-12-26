Традицията отново беше спазена и Григор Димитров прекара коледните празници заедно със своите родители Мария и Димитър. Най-добрият български тенисист в момента се намира в Дубай, където води подготовка за новия сезон под ръководството на новия си треньор Ксавие Малис.
34-годишният Димитров сподели в социалните мрежи кадри от празничната вечеря, на които присъства и местната художничка и лайфкоуч Самар Джашан – част от най-близкото му обкръжение. Прави впечатление отсъствието на приятелката му Ейса Гонсалес.
Началото на сезон 2026 за Григор ще бъде поставено с участие в един от любимите му турнири – този в Бризбън, който стартира на 4 януари. Българинът има отлични спомени от надпреварата, след като я спечели през 2017 и 2024 година. Турнирът традиционно служи като важна подготовка за Australian Open, където Димитров не е успявал да премине третия кръг в последните пет сезона.
След австралийската серия бившият №3 в световната ранглиста е планирал участия и на турнирите в Далас и Акапулко.
През 2025 година Димитров пропусна почти цялата втора половина от сезона заради контузия, получена на четвъртфиналите на „Уимбълдън“. Сега той посреща 2026 година с обновен екип, под номер 44 в световната ранглиста и с ясната цел да спечели десета титла в професионалната си кариера.
