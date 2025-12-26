Новини
Три пъти мъж остава без книжка заради фалшиво положителен тест за наркотици

26 Декември, 2025 17:40 1 018 12

Лабораторните изследвания показали, че полевият тест греши

Три пъти мъж остава без книжка заради фалшиво положителен тест за наркотици - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

25-годишният Цветомир Борисов от Монтана за трети пореден път е спрян за проверка на пътя и направеният му тест отчита положителен резултат за употреба на наркотици. В два от трите случая лабораторните изследвания доказват, че мъжът не е употребил дрога. Мъжът твърди, че при първото му уличаване униформените го убедили да не дава кръвни проби, което го вкарало в капан. И така години наред, през няколко месеца, младият мъж остава без шофьорска книжка, без право да управлява автомобил и с ограничена възможност да работи и да води нормален живот.

"Първият път, когато ме спряха, полевият тест се оказа положителен за амфетамини. Бях подлъган да не давам кръвна проба, защото ми казаха, че процедурата е много бавна, експертизата ще се забави и че така за шест месеца - всичко щяло да приключи по-бързо. Съгласих се и реших да не давам кръв, защото не знаех как стоят нещата. Задържаха ме и впоследствие разбрах, че по този начин сам съм се осъдил", разказа в ефира на Нова телевизия потърпевшият Цветомир Борисов.

След това адвокатът му е казал, че не е трябвало да подписва на протокола и че задължително е трябвало да даде кръвна проба, след като не е употребявал амфетамини.

"Първият път бях спрян в Монтана, пред сградата на КАТ в града. Полицаите ми казаха, че няма как тестът да е грешен, въпреки че им казах, че не съм употребил дрога. След като отидохме в болницата в Монтана да дам кръвна проба - полицай каза на лекарката, която ми вземаше кръв: „Може ли да поговоря с него?“. Той и негов колега започнаха да ме разубеждават да не давам кръв. Казваха ми: „По-добре е за теб. Казвам ти го приятелски – не давай кръв. После ще стане много по-зле“. Аз им се доверих и не дадох кръв", заяви потърпевшият.

Цветомир допълни, че му било казано, че това била процедурата по закон и че трябва да го задържат, а след 24 часа ще го освободят. "Съгласих се. Останах една година без шофьорска книжка. Осъдиха ме на 4 месеца условно с 3 години изпитателен срок". разказа той.

Вторият път го спрели в град Берковица за проверка. "Това беше през ноември. Направиха ми тест и отново излезе положителен. Опитвах се да ги убедя, че не употребявам, но това не ги интересуваше. Казаха, че само кръвната проба ще докаже истината. Дадох кръвна проба и тя излезе отрицателна. Върнаха ми книжката и всичко приключи сравнително бързо", заяви той.

И допълни: "След известно време – през февруари тази година, си взех обратно книжката. През юни ме спряха за проверка в Царево, по-точно - в село Синеморец. Там отново се опитах да убедя полицаите и им казах, че имам документи и чисти експертизи, че не употребявам наркотични вещества. След полевия тест ми казаха, че е положителен за амфетамин. Полицаят ми обясни, че тестът е в срок на годност, разопакова го и ми каза да търкам тампона в устата си, докато посинее. Наскоро ми се обадиха и ми казаха, че кръвната експертиза е чиста и ме попитаха къде да ми изпратят документите за прекратеното производство".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Налудник

    9 4 Отговор
    Не е от лилавите поне този път.

    17:43 26.12.2025

  • 2 младите неумни

    15 3 Отговор
    Младите по-малко умни защо не са на площада да протестират против този безумен полицейски терор, ами се занимават с цялата държава? Или тука не плащат?

    17:45 26.12.2025

  • 3 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    Язък ми че го прочетох

    17:45 26.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тц, тц, тц!

    7 3 Отговор
    За сетен път се убеждавам, че хората в онези региони са непоправими глупаци!

    Коментиран от #8

    17:50 26.12.2025

  • 6 Въпросът е

    20 0 Отговор
    Кой има полза от тия тестове ,кой ги внася ,кой ги продава на милицията

    Коментиран от #9

    17:52 26.12.2025

  • 7 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Ще треперят от страх!

    17:52 26.12.2025

  • 8 Имньо

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тц, тц, тц!":

    Ти се моли да не пробват тебе

    17:52 26.12.2025

  • 9 Щом

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Въпросът е":

    самите полицаи не искат да се тестват, какъв да е отговора? Отделен е въпроса, колко от тях са 24/7 наперкани.

    17:56 26.12.2025

  • 10 Ту, ту, Рутка

    1 3 Отговор
    На кръстовище стоят милиционер и "Ту, ту, Рутка" и очакват да минават превозни стредства. Леки коли минават, но всички спазват правилата. "Ту, ту, Рутка"та маха с ръка да спре, някой шофьор, но никой не спира, понеже виждат полицая. Полицая се доближава до нея и "Ту, ту, Рутката" казва: "Петров, какво става при тебе, аз от 5 часа вися! Перов: "И при мене Нищо, Нищо! Хайде да измислим нещо!" Тя: "Какво да измислим нещо?" Полизцая: "Нямаш ли някоя тарифа за някакъв контролен орган?" Тя: Ахааа, Така ли било? Знаеш ли как е 50 лева, пълна програма. Той: Ай сега 50 лева, а намали за 20 лева. Тя: Това да не ти е на пазара? Той: А намали малко за 20 лева, моля ти се! Знаеш ли как ще те обичам? Тя: Казах 50 лева! Той: Еееей, знаеш ли каква си хитра като лисица? Айде 20 бе! Тя: 50! Той: Колко? Тя: 50! Той: Не те чух! Тя: 50! Той: Добре! Нави ме! Айде бягай в колата! Виж там имам едно питие, една водчица, налей си, пийни си, отпусни се, не се притеснявай! Мани го това напрежение, мани го бе! Тя влиза в колата на полицая и изпива една чаша водка! Тя: Наздраве! Той: Петров, 20 районно, документи за проверка моля? Тя: Петров, какви документи? Какво ти става? Той: Нямаш документи? Така ли? Ооо, я дъхни! Дъхни ми! Тя му духа. Той: И шофираш в нетрезво състояние? Тя: Петров тая кола не е моя! Той: Знаеш ли колко е глобата: 200 лева. Перов влиза и колата започва да се клати в такт на безплатна музика!

    Коментиран от #12

    17:57 26.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дупничанин

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ту, ту, Рутка":

    Готино е, но кофти си го разказал.

    18:12 26.12.2025

