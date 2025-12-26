Новини
Гръцката брегова охрана спаси 391 мигранти южно от остров Гавдос

Гръцката брегова охрана спаси 391 мигранти южно от остров Гавдос

26 Декември, 2025 17:57

Операцията включва сътрудничество с „Фронтекс“ и транспортиране до Крит

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Общо 391 мигранти бяха засечени днес южно от гръцкия остров Гавдос от екипи на Гръцката брегова охрана и Европейската агенция за гранична и брегова охрана „Фронтекс“, предава АНА-МПА, цитирана от БТА.

По обяд екип на гръцката брегова охрана пристъпи към спасяването на 361 мигранти, намиращи се на борда на риболовен съд на около 35 морски мили южно от Гавдос. Мигрантите бяха прехвърлени на товарен кораб под датски флаг и транспортирани до пристанището Палеохора на остров Крит. В операцията се включи и самолет на „Фронтекс“.

Няколко часа по-рано плавателен съд на „Фронтекс“ забеляза надуваема лодка с 30 мигранти, плаваща на 25 морски мили южно от Гавдос. Тези мигранти също бяха транспортирани до пристанището Палеохора.


Напиши коментар:


  • 1 Путин

    0 2 Отговор
    Аз ги давах за Органи като тръгнаха през Русия

    Коментиран от #3

    18:09 26.12.2025

  • 2 Да повярвам ли

    3 0 Отговор
    Има десетки видео на гръцката брегова охрана как потапят надуваемите лодки на мигранти , сигурно една лодка е спасена а други две са потапени .

    Коментиран от #4, #6

    18:11 26.12.2025

  • 3 онзи

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    А зеленият директно ги праща на фронта , откъде връщане няма .

    18:12 26.12.2025

  • 4 ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да повярвам ли":

    Гърците си знаят работата ...

    18:13 26.12.2025

  • 5 6135

    1 0 Отговор
    Не разбирам.
    При нарушаване на морска държавна граница се стреля предупредително пред носа и ако нарушителят не промени курса се стреля на поражение/потопяване.

    18:13 26.12.2025

  • 6 тоя

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да повярвам ли":

    Гърците си имат достатъчно навлеци , за чий са им и тия .

    18:14 26.12.2025

  • 7 Добре бе

    0 0 Отговор
    Ама много ми е чудно, кой вас ще ви спаси от тях?
    Не мислите сега, нали?

    18:16 26.12.2025

