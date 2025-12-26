Гръцката брегова охрана спаси 391 мигранти южно от остров Гавдос

Общо 391 мигранти бяха засечени днес южно от гръцкия остров Гавдос от екипи на Гръцката брегова охрана и Европейската агенция за гранична и брегова охрана „Фронтекс“, предава АНА-МПА, цитирана от БТА.

По обяд екип на гръцката брегова охрана пристъпи към спасяването на 361 мигранти, намиращи се на борда на риболовен съд на около 35 морски мили южно от Гавдос. Мигрантите бяха прехвърлени на товарен кораб под датски флаг и транспортирани до пристанището Палеохора на остров Крит. В операцията се включи и самолет на „Фронтекс“.

Няколко часа по-рано плавателен съд на „Фронтекс“ забеляза надуваема лодка с 30 мигранти, плаваща на 25 морски мили южно от Гавдос. Тези мигранти също бяха транспортирани до пристанището Палеохора.