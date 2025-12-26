Гръцката брегова охрана спаси 391 мигранти южно от остров Гавдос

Общо 391 мигранти бяха засечени днес южно от гръцкия остров Гавдос от екипи на Гръцката брегова охрана и Европейската агенция за гранична и брегова охрана „Фронтекс“, предава АНА-МПА, цитирана от БТА.
По обяд екип на гръцката брегова охрана пристъпи към спасяването на 361 мигранти, намиращи се на борда на риболовен съд на около 35 морски мили южно от Гавдос. Мигрантите бяха прехвърлени на товарен кораб под датски флаг и транспортирани до пристанището Палеохора на остров Крит. В операцията се включи и самолет на „Фронтекс“.
Няколко часа по-рано плавателен съд на „Фронтекс“ забеляза надуваема лодка с 30 мигранти, плаваща на 25 морски мили южно от Гавдос. Тези мигранти също бяха транспортирани до пристанището Палеохора.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #3
18:09 26.12.2025
2 Да повярвам ли
Коментиран от #4, #6
18:11 26.12.2025
3 онзи
До коментар #1 от "Путин":А зеленият директно ги праща на фронта , откъде връщане няма .
18:12 26.12.2025
4 ха-ха
До коментар #2 от "Да повярвам ли":Гърците си знаят работата ...
18:13 26.12.2025
5 6135
При нарушаване на морска държавна граница се стреля предупредително пред носа и ако нарушителят не промени курса се стреля на поражение/потопяване.
18:13 26.12.2025
6 тоя
До коментар #2 от "Да повярвам ли":Гърците си имат достатъчно навлеци , за чий са им и тия .
18:14 26.12.2025
7 Добре бе
Не мислите сега, нали?
18:16 26.12.2025