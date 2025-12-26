Новини
Спорт »
Световен футбол »
ФИФА с тестове на нови системи за аут и засада

ФИФА с тестове на нови системи за аут и засада

26 Декември, 2025 15:59 433 1

  • фифа-
  • футбол-
  • вар-
  • var-
  • правила-
  • засада-
  • аут

Системата носи името „Out of Bounds“ и е сред няколкото иновативни разработки, които бяха изпробвани по време на три двубоя от Междуконтиненталната купа, изиграни по-рано този месец на територията на Катар

ФИФА с тестове на нови системи за аут и засада - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Световната футболна централа (ФИФА) провежда тестове на ново технологично решение, предназначено да установява дали топката е напуснала очертанията на терена в хода на атаката преди реализиране на попадение.

Системата носи името „Out of Bounds“ и е сред няколкото иновативни разработки, които бяха изпробвани по време на три двубоя от Междуконтиненталната купа, изиграни по-рано този месец на територията на Катар.

Паралелно с това световната футболна централа разшири и приложението на технологията „Real-time 3D Recreation“, чиято цел е по-бързо и визуално прецизно отсъждане на засадите по линията на видимост. Както за видео асистент реферите (ВАР), така и за телевизионната аудитория, са достъпни две виртуални камери, които възпроизвеждат гледната точка на двамата вратари.

Разработването на тези системи е осъществено от ФИФА в партньорство с компанията Hawk-Eye Innovations. На този етап обаче няма яснота дали и кога въпросните технологии ще бъдат въведени официално в националните футболни първенства.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фифка

    1 0 Отговор
    накрая двата отбора ще седят с джойстици в ръце във фургони зад вратите и ще управляват топката
    а съдиите от фургона ще наблюдават от първо лице телевизионният двубой

    16:33 26.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ