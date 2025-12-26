Реал Мадрид се е отказа от защитник на Байерн Мюнхен

Реал Мадрид се е отказа от защитника на Байерн Мюнхен Дайо Упамекано, информира ESPN. "Белите" са проучили възможността да вземат 27-годишния французин, чийто договор изтича в края на сезона.

Упамекано обаче е в напреднали преговори за подновяването му и предпочита да остане на "Алианц Арена". На "Бернабеу" потенциален трансфер на бранителя вече е практически изключен. Той се превръща във втория футболист на Байерн в последно време, който Реал Мадрид иска, но не успява да привлече, след Алфонсо Дейвис.

Байерн и френския национал са се споразумели по почти всички точки за нов договор.

През този сезон Упамекано има 21 мача за баварците във всички турнири, в които е вкарал един гол.