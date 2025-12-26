Катастрофа с жертва затвори пътя Габрово – Севлиево

Катастрофа в участък от пътя Габрово - Севлиево отне живота на мъж. Пътният инцидент е станал около 15:30 часа в района на село Новаковци, където челно са се сблъскали два автомобила, информират от БНР.

Пътят е затворен заради извършвания оглед на местопроизшествието. Автомобилите се отклоняват по обходен маршрут.