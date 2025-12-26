Катастрофа с жертва затвори пътя Габрово – Севлиево

Катастрофа в участък от пътя Габрово - Севлиево отне живота на мъж. Пътният инцидент е станал около 15:30 часа в района на село Новаковци, където челно са се сблъскали два автомобила, информират от БНР.
Пътят е затворен заради извършвания оглед на местопроизшествието. Автомобилите се отклоняват по обходен маршрут.
1 Евгени от Алфапласт
17:49 26.12.2025
2 ЧЕРНАТА ИСТИНАТА
Коментиран от #3, #5
17:51 26.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 бързали са за Еврото
Коментиран от #6
18:02 26.12.2025
5 верно е
До коментар #2 от "ЧЕРНАТА ИСТИНАТА":Ако Борисов не беше правил пътищата, щеха да си карат бавно на зиг-заг между дупките в хасфалта и още да са живи!
18:06 26.12.2025
6 Ами
До коментар #4 от "бързали са за Еврото":нали в клуба на богатите, къде другаде?
Коментиран от #7
18:06 26.12.2025
7 така е
До коментар #6 от "Ами":Шефа каза, че ставаме бедняци като германците и испанците.
18:08 26.12.2025
8 Челен удар поради ЗдвП
18:13 26.12.2025