Страхотно признание: Избраха Мони Николов за №6 в света

26 Декември, 2025 17:59 427 3

  • симеон николов-
  • волейбол-
  • спорт

След капитана на „лъвовете“ Алекс Грозданов, заел осмото място в подреждането, място в топ 10 намери и младият разпределител

Страхотно признание: Избраха Мони Николов за №6 в света - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Родният национал Симеон Николов получи огромно признание за изявите си и беше избран за играч №6 в света в класацията на Volleyball World.

След капитана на „лъвовете“ Алекс Грозданов, заел осмото място в подреждането, място в топ 10 намери и младият разпределител.

Ето какво написаха от медията за него към клип с някои от най-добрите му изяви на Световното първенство по-рано тази година, където Мони и България завоюваха сребърните медали:

"Само на 18 през сезона на националния отбор, 209 см и хаос под формата на разпределител. Мони Николов внесе острота и дързост в ролята си - диво разпределение на топките, безстрашни избори и никакво колебание, което даде на играта съвсем нова искра.

Той завърши Мондиала със страхотни резултати - 44 точки (26 атаки, 6 блокади, 12 аса). В Лигата на нациите записа 50 точки (25 атаки, 11 блокади, 14 аса). С него на терена, България достигна до финалите на Световното първенство за първи път от 55 години."

Тази вечер Николов и Локомотив Новосибирск се изправят срещу Зенит Казан в спор за Суперкупата на Русия. Срещата започва в 18:30 часа.


Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    2 0 Отговор
    Браво на младежа!

    18:05 26.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Поколението Джен Зи.

    18:06 26.12.2025

  • 3 Българин 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Браво на момчето , здраве и успешно бъдеще !

    18:11 26.12.2025

