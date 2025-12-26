Новини
Спорт »
Световен футбол »
Реал Мадрид си връща бижуто на Серия А

Реал Мадрид си връща бижуто на Серия А

26 Декември, 2025 14:29 507 0

  • комо-
  • нико пас-
  • футбол-
  • реал мадрид

През лятото на 2024 г. Реал Мадрид преотстъпи аржентинския атакуващ полузащитник на Комо, но запази предимството си чрез специална клауза в споразумението, която му позволяваше да го привлече отново

Реал Мадрид си връща бижуто на Серия А - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След отличните си изяви с екипа на Комо Нико Пас се готви да се завърне в Мадрид, тъй като Реал реши да активира клаузата за обратното му откупуване.

През лятото на 2024 г. Реал Мадрид преотстъпи аржентинския атакуващ полузащитник на Комо, но запази предимството си чрез специална клауза в споразумението, която му позволяваше да го привлече отново.

Според публикация на испанския вестник „Ас“, впечатляващите му изяви през година и половина в Серия А са убедили „белия балет“ да се възползва от тази опция.

Въпреки това, завръщането на Нико Пас в състава на Реал Мадрид няма да стане веднага. Трансферът ще бъде финализиран през следващото лято, тъй като мадридчани ще позволят на играча да завърши настоящия сезон с Комо.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ