Реал Мадрид си връща бижуто на Серия А

След отличните си изяви с екипа на Комо Нико Пас се готви да се завърне в Мадрид, тъй като Реал реши да активира клаузата за обратното му откупуване.

През лятото на 2024 г. Реал Мадрид преотстъпи аржентинския атакуващ полузащитник на Комо, но запази предимството си чрез специална клауза в споразумението, която му позволяваше да го привлече отново.

Според публикация на испанския вестник „Ас“, впечатляващите му изяви през година и половина в Серия А са убедили „белия балет“ да се възползва от тази опция.

Въпреки това, завръщането на Нико Пас в състава на Реал Мадрид няма да стане веднага. Трансферът ще бъде финализиран през следващото лято, тъй като мадридчани ще позволят на играча да завърши настоящия сезон с Комо.