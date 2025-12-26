Левски никога в историята си не е стигал до повече 18 победи през есенния дял от сезона

Левски изпрати един много успешен полусезон. Това може да се каже категорично и да се докаже с някои статистически данни, свързани с представянето на отбора от лятото насам. Тимът изигра 29 официални мача, което в други години си е било цял един сезон. Постигна цели 18 победи. 14 от тях бяха в първенството, а по две постигна в турнира за SESAME Купа на България и Лигата на конференциите. За националната купа те бяха с по 3:0 над Хебър и Витоша Бистрица, а в Европа – над Сабах с 1:0 у дома и 2:0 като гост.

„Мач Телеграф“ прави справка в статистиката, която показва, че Левски никога в историята си не е стигал до повече от тези 18 победи през есенния дял от сезона. Преди Хулио Веласкес двама треньори могат да се похвалят, че също имат толкова. Това са Георги Василев и Ясен Петров, чиито постижения испанецът изравни сега. През есента на 1993-а с Гочето „сините“ за първи път в историята си изпратиха есен с 18 победи. Тогава обаче цели 5 бяха за Купата – по две срещу Черно море и Берое, които бяха предшествани от още една измъчена – с 3:2 над Балкан Белоградчик. В Европа успехът бе само един, но знаков – с 2:1 над Рейнджърс, което доведе до елиминирането на шотландския гранд. Останалите 12 победи бяха в първенството.

Както вече стана дума, с Ясен Петров през есента на 2010-а, Левски също записа 18 победи, като различното спрямо другите два случая е, че в този имаше цели 6 успеха в Европа – два срещу ирландския Дъндолк, по един над шведските Калмар и АИК и два в груповата фаза – над Гент и Спортинг Лисабон.

Като процент победи 18-те на Георги Василев са най-много, защото бяха постигнати само в 23 мача, което означава, че са спечелени 78,26% от двубоите. При Веласкес и Ясен Петров изиграните срещи от лятото до Коледа бяха 29, а процентът победи – по 62,06. Това, което обаче повдига тяхното значение, е значително по-големият брой европейски мачове. При Пловдивския Джанини те бяха 12, при Хулио Веласкес – 8, а при Гочето – едва 4.

Ако пък погледнем победите само в първенството, трябва да отбележим, че само веднъж в историята си Левски е имал повече от сегашните 14 до Коледа. Става дума за есента на 1973-а. Заради класирането на България на Световното първенство през 1974-а, след изиграването на есенните 15 кръга, по решение на федерацията преди Нова година се изиграват и първите два пролетни кръга. Така от 17-те си двубоя Левски записва 15 победи, 1 равенство и 1 загуба, поражението е на гости на Ботев Пд с 2:3.

Иначе от първите си 15 срещи „сините“ стигат до цели 14 победи (12 от които поредни), както и едно реми на гости на Спартак Пл. В него плевенчани изравняват за крайното 1:1 няколко минути преди края. От тогава остава в историята и лафът на помощник-треньора Сашо Костов (старши е Димитър Дойчинов). На въпрос, защо Левски е пропуснал да победи всички и е направил един „хикс“, Костов отговаря: „Вие не сте ли играли белот? Не знаете ли, че с капо не се излиза?“…

Иначе, ако опитаме да прогнозираме бъдещето и това до какво ще доведат тези 18 есенни победи, би било доста рисковано и трудно. При Георги Василев през 1993/94 Левски спечели юбилеен десети златен дубъл, вдигайки титлата и Купата. Това се случи навръх 80-годишнината на клуба. При Ясен Петров пък не бе спечелен трофей. Различното е, че сега има плейофи, каквито нямаше нито през 1993/94, нито през 2010/11. Това означава, че сега Хулио Веласкес ще се срещне общо 4 пъти с другите три най-силни тима в първенството, което прави задачата на испанеца безспорно по-трудна от тази на другите двама треньори, стигали до 18 есенни победи.