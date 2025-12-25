Новини
Северна Македония очаква три ключови чуждестранни инвестиции

25 Декември, 2025 18:25 717 12

  • северна македония-
  • инвестиции-
  • турция-
  • гърция-
  • германия

Германия, Гърция и Турция планират вложения за 110–120 млн. евро в автомобилната, технологичната и фармацевтичната индустрия

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Северна Македония води преговори за три „много важни“ чуждестранни инвестиции - германска, гръцка и турска - на обща стойност между 110 и 120 милиона евро, които ще създадат над 1 500 нови работни места, съобщи премиерът Християн Мицкоски, цитиран от МИА, предава БТА.

„Вече сме в етап на потвърждение на три значими чуждестранни инвестиции. Турската е в автомобилната индустрия, германската - в сектора на високите технологии, а гръцката - във фармацевтиката“, поясни Мицкоски и допълни, че очаква официалното им обявяване в близко бъдеще.

Премиерът подчерта, че страната се намира в инвестиционен цикъл, който е от ключово значение за намаляване на безработицата. Той призова македонците, които живеят в чужбина, да се върнат, защото ще има нужда от квалифицирани кадри. „Голяма част от тях вече се връщат“, допълни Мицкоски.

Според данни на Държавния статистически институт, в сравнение с октомври миналата година безработицата в страната е намаляла с около 7 000 души.


Северна Македония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дедо

    5 0 Отговор
    Демек и трите са или на руски собственик или на Орбан , но са регистрирани в Турция , Гърция и Германия

    18:28 25.12.2025

  • 2 всеки търси роби

    8 0 Отговор
    нашите предатели ще се гърчат пак за други

    18:28 25.12.2025

  • 3 Тервел

    10 0 Отговор
    По скоро са фирми на самия Мицкоски и кръга зад него .Пак ще лапат държавни поръчки и ще източват хазната в РСМ. Същите схеми като в България.

    18:29 25.12.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    3 8 Отговор
    Само, завода за барут е инвестиция за 1 милиард евро. С висока принадена стойност.

    18:30 25.12.2025

  • 5 Бонев

    10 0 Отговор
    Дразнят ме не толкова македонците, колкото нашите управници дето все се натискат да помагат на тези нещастници. Последно с мазута, който македонците отказаха

    18:34 25.12.2025

  • 6 ха-ха

    7 0 Отговор
    И накрая братята макета ще хванат от трите - най-дългия .

    18:35 25.12.2025

  • 7 Евроотломки

    2 0 Отговор
    Пред тях не стои въпросът дали да се оформят като отделна нация или не, а това от кое обесинение ще бъдат погълнати, Православия или Дахландия. За нас също!

    18:40 25.12.2025

  • 8 ха, ха, ха...

    0 1 Отговор
    А защо забравят албанската, сръбската и руската? Вярно Русия е малко затруднена в момента, но за инат все ще намери някоя рубла.

    18:42 25.12.2025

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ТО И В БЪЛГАРИЯ ОГРОМНА ЧАСТ ОТ ИНВЕСТИТОРИТЕ СА ОТ КИПЪР , МАЛТА И АВСТРИЯ
    ......
    ТАЙФУНИ С НЕЖНИ ИМЕНА :)

    18:42 25.12.2025

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    БЪЛГАРСКА ФИРМА С ГРЪЦКИ ИНВЕСТИТОРИ
    И СОБСТВЕНИКА УКРАИНЕЦ :)

    18:50 25.12.2025

  • 11 факуса

    0 0 Отговор
    а у нас завод за барут,папунгер що го не направи при макетата

    18:54 25.12.2025

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ПРИ НАС ИМА ОЩЕ ПО ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ
    ......
    ГЕРМАНСКИ ПИЦАР С ТУРСКО ИМЕ И ВРЪЗКИ С НДРАНГЕТАТА Е СЪДРУЖНИК НА БЪЛГАРСКА ОБЩИНА В ОБЩА ФИРМА
    .. КМЕТА Е ОТ ДПС, ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, АДВОКАТКА ОТ ГЕРБ , ЗАВЪРШИЛА ЮГОЗАПАДНИЯ ТЕХНИКУМ:)

    19:00 25.12.2025

Новини по държави:
