Северна Македония очаква три ключови чуждестранни инвестиции

Северна Македония води преговори за три „много важни“ чуждестранни инвестиции - германска, гръцка и турска - на обща стойност между 110 и 120 милиона евро, които ще създадат над 1 500 нови работни места, съобщи премиерът Християн Мицкоски, цитиран от МИА, предава БТА.

„Вече сме в етап на потвърждение на три значими чуждестранни инвестиции. Турската е в автомобилната индустрия, германската - в сектора на високите технологии, а гръцката - във фармацевтиката“, поясни Мицкоски и допълни, че очаква официалното им обявяване в близко бъдеще.

Премиерът подчерта, че страната се намира в инвестиционен цикъл, който е от ключово значение за намаляване на безработицата. Той призова македонците, които живеят в чужбина, да се върнат, защото ще има нужда от квалифицирани кадри. „Голяма част от тях вече се връщат“, допълни Мицкоски.

Според данни на Държавния статистически институт, в сравнение с октомври миналата година безработицата в страната е намаляла с около 7 000 души.