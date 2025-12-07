Спортът по ТВ в неделя (7 декември)

05.00 UFC, Двалишвили срещу Ян МАХ Спорт 2

07.30 Сноуборд, световна купа БНТ 3

10.20 Ски бягане: Световна купа в Трондхайм, 10 км, жени Евроспорт 1

11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

11.00 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3

11.15 Формула 2, Гран при на Абу Даби Диема спорт 3

11.50 Северна комбинация: Световна купа в Трондхайм, голяма шанца, мъже Евроспорт 1

12.45 Ски бягане: Световна купа в Трондхайм, 10 км, мъже Евроспорт 1

13.00 Баскетбол, Ховентуд – Манреса Диема спорт 2

13.15 Спускане с шейни: Световна купа в Инсбрук, мъже, втори манш Евроспорт 2

13.30 Кремонезе – Лече МАХ Спорт 3

13.30 Волейбол, Миньор – Дея БНТ 3

14.00 Баскетбол, Тенерифе – Реал Нова спорт

14.00 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, преследване, жени Евроспорт 2

14.30 Берое – Септември Диема спорт

14.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, финал Евроспорт 1

15.00 Елче – Жирона МАХ Спорт 4

15.00 ФОРМУЛА 1, ГРАН ПРИ НА АБУ ДАБИ ДИЕМА СПОРТ 3

15.10 Ски скокове: Световна купа във Висла, голяма шанца, мъже, първи кръг Евроспорт 2

15.30 Алкмаар – Гоу Ахед Игълс Ринг

16.00 Каляри – Рома МАХ Спорт 3

16.00 Брайтън – Уест Хем Диема спорт 2

16.15 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, преследване, мъже Евроспорт 2

16.30 Хамбургер – Вердер Нова спорт

17.00 Спартак – Левски Диема спорт

17.05 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Тремблан, първи манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 2

17.15 Валенсия – Севиля МАХ Спорт 4

17.20 Селтик – Хартс Ринг

18.00 Волейбол, Гротадзолина – Тренто МАХ Спорт 1

18.00 Баскетбол, Миньор – Шумен МАХ Спорт 2

18.30 Фулъм – Кристъл Палас Диема спорт 2

18.30 Борусия (Д) – Хофенхайм Нова спорт

18.30 Голф: PGA тур, Уърлд челъндж, четвърти ден Евроспорт 2

19.00 Лацио – Болоня МАХ Спорт 3

19.00 НБА, Ню Йорк – Орландо Диема спорт 3

19.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Бийвър Крийк, първи манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1

19.30 Еспаньол – Райо Валекано МАХ Спорт 4

19.30 ПАОК – Арис Диема спорт

20.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Тремблан, втори манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 1

20.00 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3

20.15 НФЛ, Балтимор – Питсбърг МАХ Спорт 2

21.00 АЕК – Атромитос Диема спорт 2

21.00 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, финал Евроспорт 1

21.45 Наполи – Ювентус МАХ Спорт 3

21.45 Лориен – Лион Диема спорт 3

22.00 Реал – Селта МАХ Спорт 4

22.30 Тондела – Порто Ринг

22.30 НБА, Торонто – Бостън Диема спорт

23.20 НФЛ, Грийн бей – Чикаго МАХ Спорт 2

00.00 НХЛ, Каролина – Сан Хосе МАХ Спорт 1

