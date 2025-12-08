Новини
Наполи наказа Ювентус и се върна на върха

Наполи наказа Ювентус и се върна на върха

8 Декември, 2025 06:09 380 0

  • ювентус-
  • наполи-
  • футбол-
  • серия а

„Бианконерите“ отново платиха цената на собствените си грешки

Наполи наказа Ювентус и се върна на върха - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Наполи приключи седмицата с важна победа в дербито с Ювентус – 2:1 на „Диего Армандо Марадона“, в мач, в който Расмус Хойлунд бе човекът-оркестър. Още в началото шампионите зададоха тон, когато датският нападател откри в седмата минута след перфектно подаване по земя от Нерес.

Отборът на Антонио Конте контролираше темпото и не позволи на Юве да създаде опасни ситуации. Гостите изглеждаха безидейни, а статистиката го потвърди – нито един точен удар преди почивката и серия от хаотични опити към вратата. Наполи бе близо до втори гол, но удар с глава на Мактоминей срещна гредата.

Ювентус се върна в мача при първата си истинска възможност, когато Йълдъз завърши технично двойно подаване с Маккени и изравни в 59-ата минута.

Радостта на „бианконерите“ не трая дълго. В 78-ата минута Маккени сбърка при отбранително действие и подари топката на Хойлунд, който с класическо насочване с глава оформи крайното 2:1.

С успеха Наполи стигна до 31 точки и оглави класирането, докато Юве се срина до седмото място и остава на 4 точки от зона Шампионска лига.


