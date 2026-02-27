Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Микеле Пиро от Грезини Дукати стана първият наказан пилот в MotoGP за сезон 2026

27 Февруари, 2026 21:23 387 0

  • алекс маркес-
  • motogp -
  • микеле пиро-
  • фермин алдегер-
  • дукати

Пиро неволно се оказа пречка за своя съотборник Алекс Маркес

Микеле Пиро от Грезини Дукати стана първият наказан пилот в MotoGP за сезон 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Интересен момент в началото на сезон 2026 в MotoGP – Микеле Пиро, който временно зае мястото на контузения Фермин Алдегер в отбора на Грезини Дукати, се превърна в първия състезател, получил официално наказание през новата кампания.

По време на тренировка на пистата в Тайланд, Пиро неволно се оказа пречка за своя съотборник Алекс Маркес. Италианецът се движеше с по-ниска скорост по състезателната линия, което принуди Маркес да прекъсне обещаващата си бърза обиколка. Въпреки това, испанският пилот демонстрира хладнокръвие и успя да се класира директно за втората част на квалификациите.

За съжаление, Пиро остана на последната, 22-ра позиция, като изостана с цели 2,9 секунди от Марко Бедзеки, който зададе темпото в тренировката.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

