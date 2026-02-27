Микеле Пиро от Грезини Дукати стана първият наказан пилот в MotoGP за сезон 2026

Интересен момент в началото на сезон 2026 в MotoGP – Микеле Пиро, който временно зае мястото на контузения Фермин Алдегер в отбора на Грезини Дукати, се превърна в първия състезател, получил официално наказание през новата кампания.

По време на тренировка на пистата в Тайланд, Пиро неволно се оказа пречка за своя съотборник Алекс Маркес. Италианецът се движеше с по-ниска скорост по състезателната линия, което принуди Маркес да прекъсне обещаващата си бърза обиколка. Въпреки това, испанският пилот демонстрира хладнокръвие и успя да се класира директно за втората част на квалификациите.

За съжаление, Пиро остана на последната, 22-ра позиция, като изостана с цели 2,9 секунди от Марко Бедзеки, който зададе темпото в тренировката.