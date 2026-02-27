Бивш български футболист попадна зад решетките във Великобритания с над 100 пакетчета кокаин

27-годишният Димитър Стилиянов, някога обещаващ футболен талант от България, се озова в центъра на криминален скандал във Великобритания. Младият мъж бе осъден на две години и девет месеца лишаване от свобода, след като бе заловен с над 100 пакетчета кокаин в хотелска стая в Девън, съобщиха британските власти.

Инцидентът се разиграва на 22 ноември, когато служители на реда са повикани по сигнал за гост, който отказва да напусне хотела. Персоналът алармира полицията и заради подозрения, че в коридорите се извършва търговия с наркотици, а от стаята се носи силна миризма на канабис. При последвалия обиск органите на реда откриват впечатляващо количество наркотици – над 100 пакетчета с кокаин, както и канабис и други забранени вещества от клас C.

Първоначално Стилиянов се опитва да убеди разследващите, че наркотиците са за лична употреба, но впоследствие признава, че е бил въвлечен в разпространението им. В съдебната зала в Екситър той се признава за виновен по всички обвинения – притежание с цел разпространение на кокаин, притежание на канабис и други наркотици.

Адвокатът на Стилиянов, Рейчъл Смит, разкрива пред съда драматичната история на клиента си. След като здравословни проблеми прекъсват футболната му кариера, той се обръща към хазарта, за да покрие разходите за лечение в България. Натрупаните дългове го принуждават да замине за Англия с временна туристическа виза, където попада в опасна среда и се забърква с престъпни групи.

„Той е бил на ръба, отчаян и без изход, попаднал в капана на лоши решения“, коментира защитата.

Случаят с Димитър Стилиянов е поредното доказателство за опасностите, които дебнат млади хора, попаднали в плен на зависимости и финансови затруднения.