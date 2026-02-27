Новини
Бивш български футболист попадна зад решетките във Великобритания с над 100 пакетчета кокаин

27 Февруари, 2026 21:57 1 225 7

Присъдата му е пореден сигнал за безкомпромисната борба на британските власти срещу разпространението на наркотици

Бивш български футболист попадна зад решетките във Великобритания с над 100 пакетчета кокаин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

27-годишният Димитър Стилиянов, някога обещаващ футболен талант от България, се озова в центъра на криминален скандал във Великобритания. Младият мъж бе осъден на две години и девет месеца лишаване от свобода, след като бе заловен с над 100 пакетчета кокаин в хотелска стая в Девън, съобщиха британските власти.

Инцидентът се разиграва на 22 ноември, когато служители на реда са повикани по сигнал за гост, който отказва да напусне хотела. Персоналът алармира полицията и заради подозрения, че в коридорите се извършва търговия с наркотици, а от стаята се носи силна миризма на канабис. При последвалия обиск органите на реда откриват впечатляващо количество наркотици – над 100 пакетчета с кокаин, както и канабис и други забранени вещества от клас C.

Първоначално Стилиянов се опитва да убеди разследващите, че наркотиците са за лична употреба, но впоследствие признава, че е бил въвлечен в разпространението им. В съдебната зала в Екситър той се признава за виновен по всички обвинения – притежание с цел разпространение на кокаин, притежание на канабис и други наркотици.

Адвокатът на Стилиянов, Рейчъл Смит, разкрива пред съда драматичната история на клиента си. След като здравословни проблеми прекъсват футболната му кариера, той се обръща към хазарта, за да покрие разходите за лечение в България. Натрупаните дългове го принуждават да замине за Англия с временна туристическа виза, където попада в опасна среда и се забърква с престъпни групи.

„Той е бил на ръба, отчаян и без изход, попаднал в капана на лоши решения“, коментира защитата.

Случаят с Димитър Стилиянов е поредното доказателство за опасностите, които дебнат млади хора, попаднали в плен на зависимости и финансови затруднения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те така

    6 1 Отговор
    правят бившите български футболисти...

    21:58 27.02.2026

  • 2 Аз да питам за

    9 1 Отговор
    един приятел - кво стана с Гълъбинчо Боевски? И той май нещо го закъса по чужбинските зандани...

    Коментиран от #5

    22:01 27.02.2026

  • 3 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Муле.

    22:05 27.02.2026

  • 4 Сталин

    13 0 Отговор
    Ами кат няма пари да ходи да бърка бетон по строежите ,а не да разказва разни мелодрами и да будалка съдията

    22:10 27.02.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Аз да питам за":

    Ти помниш ли Гълъбин Боевски, когато правеше рекорд след рекорд. Този арабин Карлос Насар ряпа да яде. После ги хванаха с допинг, което е нормално за български щангист и ги низвергнаха . Утре арабина Насар и него могат да хванат. Щанги на витамини , не се вдигат. Опита Боевски легален бизнес , като държеше фитнес на Васил Левски, но файда няма. Трябва да пласираш някоя кило кокаин, та да си в играта. Това го знам от много приятели. В чужбина е същото. Едни си теглят куршума, други гният в затвора. Се ла ви, както французите казват. Не е за присмех. Такива , като мен, бачкат в чужбина и спят спокойно.

    Коментиран от #6

    22:17 27.02.2026

  • 6 Роберт ДеНиро жега

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Какво работиш и в коя държава?

    Коментиран от #7

    22:43 27.02.2026

  • 7 Продава кока

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Роберт ДеНиро жега":

    в Албиона... затова е запознат толкова добре със схемата...

    23:13 27.02.2026

