Тенис турнирът в Дубай поднесе неочакван обрат за феновете на руската школа. Андрей Рубльов, считан за един от основните претенденти за титлата, не успя да преодолее полуфиналната фаза, след като отстъпи драматично на нидерландския талант Тайлон Грийкспор. Срещата завърши с резултат 5:7, 6:7(6) в полза на Грийкспор, който демонстрира хладнокръвие и стабилна игра в ключовите моменти.

Така мечтаният от мнозина руски финал между Рубльов и Даниил Медведев няма да се състои.

По-рано през деня Медведев безапелационно се наложи над канадеца Феликс Оже-Алиасим, осигурявайки си място в последния двубой на престижния турнир от категория ATP 500 с награден фонд от 3,3 милиона долара. Рубльов, който бе сочен за фаворит, не успя да запази концентрация в решаващите геймове на двата сета.