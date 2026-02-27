Баскетболистите на Черно море Тича изненадаха феновете с хумористично видео във Facebook

Баскетболистите на Черно море Тича за пореден път доказаха, че доброто настроение и спортният дух вървят ръка за ръка, дори извън официалните мачове. По време на турнира efbet Купа на България, част от състава на треньора Васил Евтимов реши да разнообрази атмосферата с неочаквана доза забавление.

В социалните мрежи Instagram и Facebook се появи кратко, но изключително забавно видео, в което „моряците“ демонстрират завидни умения по забивки – този път не на професионалния терен, а на детски баскетболни кошове.

Клипът бързо привлече вниманието на феновете, които не скриха усмивките и позитивните си коментари под публикацията.

С този оригинален подход баскетболистите на Черно море Тича показаха, че умеят да се забавляват и да сплотяват отбора, независимо от резултатите на паркета. Видеото се превърна в истински хит сред последователите на клуба, а мнозина го определиха като „глътка свеж въздух“ в напрегнатия спортен календар.