Новини
Спорт »
Бг футбол »
Любимец на "сините" фенове слага край на футболната си приказка

Любимец на "сините" фенове слага край на футболната си приказка

27 Февруари, 2026 22:41 557 0

  • жоаозиньо-
  • левски-
  • край на кариерата-
  • футбол-
  • сините-
  • бивш футболист-
  • новини българия-
  • спорт-
  • легенда-
  • емоционално послание

Левскарите ще помнят с топлина и уважение приноса му към любимия тим

Любимец на "сините" фенове слага край на футболната си приказка - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Един от най-обичаните чуждестранни футболисти, носили синята фланелка на Левски, официално обяви края на своята дългогодишна кариера. Жоаозиньо, който остави незаличима следа в сърцата на феновете на столичния гранд, сподели емоционално послание в социалните мрежи, с което сложи точка на професионалния си път на терена.

Бразилският техничар, който пристигна на „Герена“ през лятото на 2007 година, изигра 106 мача със синята фланелка, реализирайки 16 попадения и записвайки впечатляващите 30 асистенции до януари 2011 г. През този период Жоаозиньо се превърна в любимец на агитката, благодарение на своята борбеност, креативност и безспорен талант.

В своето обръщение към почитателите, Жоаозиньо не скри вълнението си: „Здравейте, приятели! Днес искам да споделя с вас една съдбовна новина – настъпи моментът да се разделя с професионалния футбол, след невероятно приключение, което започна през 2006 и продължи до 2025 година. Изпитвам огромна благодарност към всички треньори, съотборници, съперници и, разбира се, към феновете – вие сте сърцето на играта! Преживях безброй незабравими мигове, които ще останат завинаги в мен. Благодаря на всеки, който беше част от това пътешествие. Футболът винаги ще бъде част от душата ми.“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове