Любимец на "сините" фенове слага край на футболната си приказка

Един от най-обичаните чуждестранни футболисти, носили синята фланелка на Левски, официално обяви края на своята дългогодишна кариера. Жоаозиньо, който остави незаличима следа в сърцата на феновете на столичния гранд, сподели емоционално послание в социалните мрежи, с което сложи точка на професионалния си път на терена.

Бразилският техничар, който пристигна на „Герена“ през лятото на 2007 година, изигра 106 мача със синята фланелка, реализирайки 16 попадения и записвайки впечатляващите 30 асистенции до януари 2011 г. През този период Жоаозиньо се превърна в любимец на агитката, благодарение на своята борбеност, креативност и безспорен талант.

В своето обръщение към почитателите, Жоаозиньо не скри вълнението си: „Здравейте, приятели! Днес искам да споделя с вас една съдбовна новина – настъпи моментът да се разделя с професионалния футбол, след невероятно приключение, което започна през 2006 и продължи до 2025 година. Изпитвам огромна благодарност към всички треньори, съотборници, съперници и, разбира се, към феновете – вие сте сърцето на играта! Преживях безброй незабравими мигове, които ще останат завинаги в мен. Благодаря на всеки, който беше част от това пътешествие. Футболът винаги ще бъде част от душата ми.“