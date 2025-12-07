Новини
Левски без проблеми срещу Спартак (Вн)

7 Декември, 2025 19:20 473 2

  • левски-
  • бала-
  • спартак варна-
  • победа-
  • дузпа

Евертон Бала вкара два гола за столичния тим

Левски без проблеми срещу Спартак (Вн) - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Левски победи без проблеми Спартак Варна с 3:1 в последния си мач от есенния дял на първенството, предава БТА. Гостите започнаха по-добре срещата и притиснаха отбора на домакините. Още в 6-ата минута Майкон стреля опасно от дистанция, но вратарят Максим Ковальов улови топката. В 16-ата минута Левски можеше да открие резултата. Играчите на Спартак сбъркаха при изнасянето на топката, Майкон я отне и стреля, но за късмет на домакините тя премина встрани от вратата.

Все пак в 21-ата минута столичният тим откри резултата. След центриране на Георги Костадинов в наказателното поле на домакините, Матео Петрашило се подхлъзна и размина с топката, тя достигна до Евертон Бала, който от 7-8 метра пусна покрай Ковальов и тя спря в мрежата.

В 40-ата минута съдията отсъди дузпа за гостите. След центриране от Кристиан Макун в наказателното поле на Спартак Варна, Матео Петрашило застъпи Алдаир и реферът Валентин Железов посочи бялата точка. Евертон Бала изпълни, но вратарят Максим Ковальов спаси удара, последва добавка, но стражът парира и него. След намеса на ВАР обаче дузпата бе пребита, заради напускане на голлинията от вратаря преди удара. Бала изпълни за втори път наказателния удар, но този път бе точен – 0:2.

В 51-ата минута Левски вкара нов гол. Радослав Кирилов получи топката отляво в наказателното поле и пусна топката към далечната греда, където с шпагат Майкон я засече във вратата на домакините за 0:3.

В 79-ата минута вратарят на гостите Светослав Вуцов спаси опасен удар на Георг Стояновски. Две минути преди края Даниел Халачев намери в наказателното поле на Левски Георг Стояновски, който вкара почетното попадение за Спартак. Първоначално страничният съдия вдигна флаг за засада, но след проверка с ВАР голът бе признат. В 90+5 минута Борислав Рупанов бе изведен в отлична позиция отдясно в наказателното поле на домакините и стреля, но вратарят Максим Ковальов успя да спаси.

Първенство на България по футбол - 19-и кръг в efbet Лига:
Локо (Сф) - Ботев (Пд) 3:2
Локо (Пд) – Арда 0:2
Черно море – ЦСКА (София) 2:0
Берое – Септември 0:0
Спартак (Вн) - Левски 1:3

В понеделник:
ЦСКА 1948 - Добруджа (15:00 часа, Диема спорт)
Лудогорец - Славия (17:30 часа, Диема спорт)

Във вторник:
Ботев Враца - Монтана(17:30 часа, Диема спорт)


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мимчят

    1 0 Отговор
    Левски победиха, ,но от играта има още какво да се желае и в защита и в нападение и в организация на играта.Когато вземат топката и имат възможност за контраатака,те почват да мачкат топка и да я връщат назад,вместо да направят бърза контраатака и да няма възможност противника да се организира.

    Коментиран от #2

    19:35 07.12.2025

  • 2 Левскар

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мимчят":

    Да прав си но и терена днес не беше добър .През цялото време валя дъжд и допълнително затрудни футболистите.

    19:52 07.12.2025

