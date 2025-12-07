Левски без проблеми срещу Спартак (Вн)

Левски победи без проблеми Спартак Варна с 3:1 в последния си мач от есенния дял на първенството, предава БТА. Гостите започнаха по-добре срещата и притиснаха отбора на домакините. Още в 6-ата минута Майкон стреля опасно от дистанция, но вратарят Максим Ковальов улови топката. В 16-ата минута Левски можеше да открие резултата. Играчите на Спартак сбъркаха при изнасянето на топката, Майкон я отне и стреля, но за късмет на домакините тя премина встрани от вратата.



Все пак в 21-ата минута столичният тим откри резултата. След центриране на Георги Костадинов в наказателното поле на домакините, Матео Петрашило се подхлъзна и размина с топката, тя достигна до Евертон Бала, който от 7-8 метра пусна покрай Ковальов и тя спря в мрежата.



В 40-ата минута съдията отсъди дузпа за гостите. След центриране от Кристиан Макун в наказателното поле на Спартак Варна, Матео Петрашило застъпи Алдаир и реферът Валентин Железов посочи бялата точка. Евертон Бала изпълни, но вратарят Максим Ковальов спаси удара, последва добавка, но стражът парира и него. След намеса на ВАР обаче дузпата бе пребита, заради напускане на голлинията от вратаря преди удара. Бала изпълни за втори път наказателния удар, но този път бе точен – 0:2.



В 51-ата минута Левски вкара нов гол. Радослав Кирилов получи топката отляво в наказателното поле и пусна топката към далечната греда, където с шпагат Майкон я засече във вратата на домакините за 0:3.



В 79-ата минута вратарят на гостите Светослав Вуцов спаси опасен удар на Георг Стояновски. Две минути преди края Даниел Халачев намери в наказателното поле на Левски Георг Стояновски, който вкара почетното попадение за Спартак. Първоначално страничният съдия вдигна флаг за засада, но след проверка с ВАР голът бе признат. В 90+5 минута Борислав Рупанов бе изведен в отлична позиция отдясно в наказателното поле на домакините и стреля, но вратарят Максим Ковальов успя да спаси.

Първенство на България по футбол - 19-и кръг в efbet Лига:

Локо (Сф) - Ботев (Пд) 3:2

Локо (Пд) – Арда 0:2

Черно море – ЦСКА (София) 2:0

Берое – Септември 0:0

Спартак (Вн) - Левски 1:3



В понеделник:

ЦСКА 1948 - Добруджа (15:00 часа, Диема спорт)

Лудогорец - Славия (17:30 часа, Диема спорт)



Във вторник:

Ботев Враца - Монтана(17:30 часа, Диема спорт)