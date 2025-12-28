Джесика Алба пусна СНИМКА по бански и кимоно от австралийски плаж

Американската актриса Джесика Алба показа фигурата си в разголен тоалет. Серия от снимки се появи на страницата ѝ в Instagram.
44-годишната звезда позира в шарен бански на плажа по време на почивката си в Австралия. Тя беше снимана на фона на океана, облечена в бански костюм Johnny Was и кимоно.
„Още няколко сладки момента от най-добрата седмица с най-добрите хора“, написа телевизионната звезда под публикацията.
1 Евгени от Алфапласт
15:33 28.12.2025
3 Джесика
15:37 28.12.2025
4 Факт
15:38 28.12.2025
7 Анонимен
15:40 28.12.2025
8 бай Ставри
15:46 28.12.2025
9 Др.Тодор Живков 🇧🇬
15:48 28.12.2025
12 венке стига си ни показвала други
покажи ни твои снимки
да те оценим и четем редовно писанията ти
16:15 28.12.2025
15 Алва за мамуната
16:24 28.12.2025