Джесика Алба пусна СНИМКА по бански и кимоно от австралийски плаж

28 Декември, 2025 15:32 1 354 15

  • джесика алба-
  • бански

„Още няколко сладки момента от най-добрата седмица с най-добрите хора“, написа телевизионната звезда под публикацията

Джесика Алба пусна СНИМКА по бански и кимоно от австралийски плаж - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската актриса Джесика Алба показа фигурата си в разголен тоалет. Серия от снимки се появи на страницата ѝ в Instagram.

44-годишната звезда позира в шарен бански на плажа по време на почивката си в Австралия. Тя беше снимана на фона на океана, облечена в бански костюм Johnny Was и кимоно.

„Още няколко сладки момента от най-добрата седмица с най-добрите хора“, написа телевизионната звезда под публикацията.



Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор
    Сладур😍

    15:33 28.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Джесика

    4 0 Отговор
    е готина

    15:37 28.12.2025

  • 4 Факт

    1 1 Отговор
    Когато му е времето, ходим на нашето море!

    15:38 28.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    1 2 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    15:40 28.12.2025

  • 8 бай Ставри

    2 2 Отговор
    Поредното кисело мляко на рафта, за реклама и продажба ! Аман вече от това консуматорство .То стоката която не върви трябва да се рекламира, иначе как ще се продаде ?

    15:46 28.12.2025

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 4 Отговор
    Мусака може ли да готви?

    15:48 28.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 венке стига си ни показвала други

    1 0 Отговор
    облечени каки

    покажи ни твои снимки
    да те оценим и четем редовно писанията ти

    16:15 28.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Алва за мамуната

    1 0 Отговор
    Ето как една новина за тихото щастие на една самотна майка по най-светлите празници, закрива факта на гибелта на милиони хора, насилствено загиващи под колелата на системата, която ви е показала тази новина! Умилявайте се като щастлива кокошка на средна възраст в отражението си в наточената брадва на дръвника.

    16:24 28.12.2025