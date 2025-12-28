Новини
Заради силния вятър: Изолация се срути върху гаражи и пътека до жилищен блок в Асеновград

28 Декември, 2025 15:10 2 544 62

  • силен вятър-
  • изолация-
  • асеновград-
  • жилищен блок

„Беше като взрив“, твърдят хора от блока.

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изолация се стовари върху гаражи и пътека до жилищен блок в Асеновград, съобщават от bTV. На първия етаж падналата мазилка е изкъртила два климатика.

„Ще студуваме, кой ще ни овъзмезди?“- отчаяна е Анка Йорданова, след като жилището ѝ остава без отопление.

По чудо няма пострадали. Изолацията паднала малко преди 10:00 часа. Предполага се, че причината е силният вятър.

В днешния ден са обявени оранжев и жълт код за силен вятър в почти цялата страна.

Оранжев код е обявен за областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, София – област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Габрово, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Сливен.

Жълт е кодът за почти всички останали области, като само за части от Бургаска и Смолянска области няма предупреждение.


България
  • 1 Пич

    77 2 Отговор
    Деница Сачева :
    Готови сме за кражби и в следващият програмен период за саниране.....

    15:13 28.12.2025

  • 2 Пустиня(к)

    75 2 Отговор
    Тва от "видимите резултати" на баце.🤣 Що пара прибра тоя бандит от "санирането"...

    Коментиран от #26

    15:14 28.12.2025

  • 3 АГАТ а Кристи

    63 3 Отговор
    Икономията на дюбели до това води

    Коментиран от #6

    15:14 28.12.2025

  • 4 Налудник

    52 2 Отговор
    Пак да гласувате за ОПГ "ГЕПИ"!

    15:15 28.12.2025

  • 5 Тоз стиропор

    57 2 Отговор
    с оная си работа са го клепали ? Чия е фирмата на тая майстория ?

    15:16 28.12.2025

  • 8 Команчите

    61 1 Отговор
    да бяха сложили някой, и друг дюбел. Пльоскай топки вурху изолацията, лепи и готово, кво ще му мислим за после. Гаранция докато сме на скелето бате.

    15:18 28.12.2025

  • 9 ДрайвингПлежър

    56 3 Отговор
    Колко бяха 5-6 милиарда хвърлени за "енергийна ефективност" - ми добре е! Все пак някой се топли на Карибите или в Дубай...

    15:18 28.12.2025

  • 10 Гост

    52 4 Отговор
    Ето я нагледно далаверата и кражбата на бойко борисоф със санирането му. От него да си търсят парите.

    15:20 28.12.2025

  • 11 ООрана държава

    43 3 Отговор
    На бойко санирането, 70 матриала е окраднат

    15:21 28.12.2025

  • 12 Изолирбанд

    37 2 Отговор
    Важното е, че са спазени всички изисквания за поставяне на изолацията. Стиропора, лепен на 3 топки с по 2 дюбела от ,,професионалисти", се е компрометирал (производствен дефект в структурата) и раздул в следствие на ниските температури и силният вятър.
    За туй, следващата изолация ще бъде с термобоя.

    15:22 28.12.2025

  • 13 Мухаа ха!

    34 2 Отговор
    Искаме саниране! Искаме саниране! Замаян народ.Замаян,но от лакомия,за безплатна далавера! Сега,пак продължават,да ударят" къоравото", в много голям брой многоетажни блокове.Готови са дори да плащат " процент" участие в размер на няколко хилядарки от всяко домакинство.Хайде,бъдете здрави,важното е че никой не е пострадал.

    15:23 28.12.2025

  • 14 Гост

    35 3 Отговор
    Това е на Бойко санирането за 20 млрд-а 🙉

    15:26 28.12.2025

  • 15 Михаил

    45 1 Отговор
    Не от вятър а от калпаво изпйлнение!!!!

    15:28 28.12.2025

  • 16 Никаква

    42 2 Отговор
    изолация , а тотална излагация ! Пратете снимката и количествената сметка в Брюксел , това са пари от всички данъкоплатци на страните , членки на ЕС .

    15:31 28.12.2025

  • 17 ккк

    39 0 Отговор
    икономия на лепило, на дюбели на майсторлък и най нискокачествения матриал, а цената най високата в европата

    15:32 28.12.2025

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    39 1 Отговор
    Не е ЗАРАДИ вятъра, а заради
    "МАЙСТОРЛЪКА на МАЙСТОРИТЕ"❗

    15:32 28.12.2025

  • 19 ЛЮБЕ

    36 0 Отговор
    Айде пак някой друг е виновен,в случая вятъра...
    Ама не е той,а калпавото изпълнение.

    15:32 28.12.2025

  • 20 Студопор ядем с надпис домати 5.5лв.

    11 2 Отговор
    На пък ми падна боята и един пирон на простора.Стъклата ми са здрави защото са от жилезо.Иначе е топло в къщи дърпам ток от входа и плащам 7.50лв. ток на месец изолацията е Топ!

    15:32 28.12.2025

  • 21 Факт

    12 0 Отговор
    Където е необходимо трябва замазка. Обрушване ли как го наричат. И първо да се види има ли теч около прозоречната рамка!

    15:34 28.12.2025

  • 23 Шарше ле измамници

    16 0 Отговор
    Бързата работа срам за майстора.

    15:38 28.12.2025

  • 24 свинирай трудно

    23 1 Отговор
    За 10 милиарда - толкова от свинирането.

    15:41 28.12.2025

  • 25 Възмездие не чакай

    21 0 Отговор
    Да се радва че не се е запалил стиропор а ще горят като факли Никъде не се вижда каменна вата за огнеупорност ама тя е скъп материал

    15:41 28.12.2025

  • 26 ФАКТ Е

    21 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пустиня(к)":

    В Румъния държавата субсидира домакинствата да си монтират фотоволтаик. Но тук, не! Защото няма как да се краде, както при санирането и асфалтирането, нали?

    15:42 28.12.2025

  • 27 напомням

    11 2 Отговор
    Етажната собственост е длъжна със свои средства да възстанови фасадата.

    Коментиран от #52

    15:43 28.12.2025

  • 28 Причинител

    21 1 Отговор
    Причината е в maнгacapckитe фирми на Боко, не във вятъра

    15:43 28.12.2025

  • 29 Изолирбанд

    10 4 Отговор
    Па като се замисля, може и проблема да не е бил в изолацията. Я някое хлапе е направило див купон надуло музиката и под ритъма на горещи ритми са ,,разхлабили" дюбелите, я некой скромен комшия е цепил дърва у мазето, та от вибрациите е разтресал блока...лоши стопани да знаете.

    15:47 28.12.2025

  • 30 търговище

    20 1 Отговор
    ВЪВ момента се санират 3 блока във ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕЧНИЯ БУЛЕВАРТ колко калпаво се залепва със 4 ри топки то това колко ще издържи ,нямали контрол

    Коментиран от #37

    15:48 28.12.2025

  • 32 Следствие

    8 2 Отговор
    на качествена направа от подопечните на НПО Хелзинкски комитет! Каквото и да похванат "пипката" го хване ама пък за толкова пари такава работа! Не че не бяха отпуснати - бяха но ги окрадоха близки до партиите фиктивни фирми!

    15:50 28.12.2025

  • 35 Глупости!

    18 0 Отговор
    Не е "заради силния вятър", а заради лошо изпълнение.
    Като откраднат 30-40 % от парите, това са резултатите. Видими резултати...

    15:55 28.12.2025

  • 36 Данко Харсъзина

    12 1 Отговор
    Ромите така "санират"...

    Коментиран от #56

    15:56 28.12.2025

  • 37 Емигрант

    15 1 Отговор

    До коментар #30 от "търговище":

    Тук на Запад изолацията не се лепи, а се монтират плоскостите със специални дюбели за стените, при вас в България всичко е измама в полза на лесно откраднати милиарди ! ГЕРБ ви стъжниха живота, но не можете да го разберете !

    15:56 28.12.2025

  • 38 дали

    12 1 Отговор
    Заради силния вятър или заради калпавия ремонт?
    Колко ли саборетени си седят със зле облепени плоскости, които хем ще паднат по някое време, хем крият реалото състояние на сградите?

    Дали някой е изчислил колко сгради трябва да бъдат бракувани и колко ще струва подмяната им?????

    15:57 28.12.2025

  • 40 Ха ха ха "изолация" или

    8 4 Отговор
    нискокачествана санировка будали такива ? Малко ви е това, заслужавате по-страшни последствия като се съгласявате с измамниците да ви стоплят апартаментите ! Не ви беше достатъчен филмът "Топло" за да ви дойде акълът колко са крадливи и лъжливи червените и техните последователи от ГЕРБ ? Мал(к)оумно племе сте, нямате нищо в главите си ! "Изолацията" паднала ХА ХА ХА от вятъра още по -голямо ХА ХА ХА, природата ви убива заслужавате си го !

    15:59 28.12.2025

  • 41 Георгиев

    14 0 Отговор
    Ани, грешно заглавие! С просто око се вижда, че изолацията не е била хваната за стената, а само залепена. И собствениците на апартаменти вместо да се вайкат, да се срещнат с надзора и общинската служба, да се запознаят с документацията, да се направи констативен протокол и да се върви към стартиране на ремонт от фирмата изпълнител за тяхна сметка. Може и с граждански дела срещу фирмата.

    Коментиран от #51

    16:00 28.12.2025

  • 42 Читател

    14 0 Отговор
    Не вятърът е виновен, този вятър брули един куп други изолации в района. И те не са паднали... Значи, виновни са некадърниците, които са спестили от лепило/дюбели.

    16:01 28.12.2025

  • 43 Морис

    6 2 Отговор
    Абе те фирмите не са виновни . То природата .....

    16:02 28.12.2025

  • 45 Хохохо

    11 0 Отговор
    Пак ги изберете същите

    16:05 28.12.2025

  • 47 Ами да,

    11 0 Отговор
    Те така правят изолациите на ГЕРП. Срутват се. С трясък.

    16:08 28.12.2025

  • 49 Присмехулник

    5 0 Отговор
    На това му се вика саниране. "Да остъклим България" беше девизът някога. Сега я "остиропорваме". Ама вътре може всичко да е грохнало, няма значение. Важно е сградата да има фаца.

    16:11 28.12.2025

  • 50 Оная санираната внучка

    5 0 Отговор
    на шумкар Л.Павлова прилапа милиард и нещо от санирането изчезна, вече ни се чува, ни се вижда ! Ама като има овче стадо не народ така ще е, ще падат, ще се срутват, ще се чупят нещата от работата на сбирщината на ГЕРБ и това не е краят !

    16:15 28.12.2025

  • 51 Съгласрн

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "Георгиев":

    съм но фирмата изпълнител вероятно вече е фалирала а управата и офейкала зад океана...

    16:15 28.12.2025

  • 52 Сусу Манарата

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "напомням":

    Само да попитам. Какво е това "етажна собственост"? Жив човек ли е? Може ли да влиза в затвора?

    16:16 28.12.2025

  • 53 Горски

    4 0 Отговор
    Явно в Асеновград някой пак е слагал изолация без необходимия брой дюбели в стириопора. При нормална ситуация- това няма как да се случи. Другия вариант е спестяване от всичко по малко - от фасадно лепило- от дюбелчета- или пък пишман майсторите са купили 120 мм дюбели за 100 мм изолация и всичко изглежда на шест. Днес дедо Боже е решил да не прибира. Следващите дни ще навакса с вересиите.

    16:16 28.12.2025

  • 56 Не ромите бе

    6 0 Отговор

    До коментар #36 от "Данко Харсъзина":

    хотелиер-измислен, а измамните фирми на ГЕРБ сбирщината от крадц и измамници ! Осъзнай се докато си все още "зелен" в проривен случай няма да "узрееш" мозъчно !

    16:20 28.12.2025

  • 58 Да не е заради еврото?

    1 0 Отговор
    Заради силния вятър???? Или заради лошо изпълнение????

    16:26 28.12.2025

  • 60 Никой

    0 1 Отговор
    Това е - дългата ръка на Сергей Станишев.

    16:28 28.12.2025

  • 62 Гост

    0 0 Отговор
    И да се знае: вятърът е виновен! Не е виновно калпавото саниране, набързо и за дарени пари, а вятърът.

    16:31 28.12.2025

