Заради силния вятър: Изолация се срути върху гаражи и пътека до жилищен блок в Асеновград

Изолация се стовари върху гаражи и пътека до жилищен блок в Асеновград, съобщават от bTV. На първия етаж падналата мазилка е изкъртила два климатика.
„Ще студуваме, кой ще ни овъзмезди?“- отчаяна е Анка Йорданова, след като жилището ѝ остава без отопление.
„Беше като взрив“, твърдят хора от блока.
По чудо няма пострадали. Изолацията паднала малко преди 10:00 часа. Предполага се, че причината е силният вятър.
В днешния ден са обявени оранжев и жълт код за силен вятър в почти цялата страна.
Оранжев код е обявен за областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, София – област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Габрово, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Сливен.
Жълт е кодът за почти всички останали области, като само за части от Бургаска и Смолянска области няма предупреждение.
1 Пич
Готови сме за кражби и в следващият програмен период за саниране.....
15:13 28.12.2025
2 Пустиня(к)
Коментиран от #26
15:14 28.12.2025
3 АГАТ а Кристи
Коментиран от #6
15:14 28.12.2025
4 Налудник
15:15 28.12.2025
5 Тоз стиропор
15:16 28.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Команчите
15:18 28.12.2025
9 ДрайвингПлежър
15:18 28.12.2025
10 Гост
15:20 28.12.2025
11 ООрана държава
15:21 28.12.2025
12 Изолирбанд
За туй, следващата изолация ще бъде с термобоя.
15:22 28.12.2025
13 Мухаа ха!
15:23 28.12.2025
14 Гост
15:26 28.12.2025
15 Михаил
15:28 28.12.2025
16 Никаква
15:31 28.12.2025
17 ккк
15:32 28.12.2025
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"МАЙСТОРЛЪКА на МАЙСТОРИТЕ"❗
15:32 28.12.2025
19 ЛЮБЕ
Ама не е той,а калпавото изпълнение.
15:32 28.12.2025
20 Студопор ядем с надпис домати 5.5лв.
15:32 28.12.2025
21 Факт
15:34 28.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Шарше ле измамници
15:38 28.12.2025
24 свинирай трудно
15:41 28.12.2025
25 Възмездие не чакай
15:41 28.12.2025
26 ФАКТ Е
До коментар #2 от "Пустиня(к)":В Румъния държавата субсидира домакинствата да си монтират фотоволтаик. Но тук, не! Защото няма как да се краде, както при санирането и асфалтирането, нали?
15:42 28.12.2025
27 напомням
Коментиран от #52
15:43 28.12.2025
28 Причинител
15:43 28.12.2025
29 Изолирбанд
15:47 28.12.2025
30 търговище
Коментиран от #37
15:48 28.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Следствие
15:50 28.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Глупости!
Като откраднат 30-40 % от парите, това са резултатите. Видими резултати...
15:55 28.12.2025
36 Данко Харсъзина
Коментиран от #56
15:56 28.12.2025
37 Емигрант
До коментар #30 от "търговище":Тук на Запад изолацията не се лепи, а се монтират плоскостите със специални дюбели за стените, при вас в България всичко е измама в полза на лесно откраднати милиарди ! ГЕРБ ви стъжниха живота, но не можете да го разберете !
15:56 28.12.2025
38 дали
Колко ли саборетени си седят със зле облепени плоскости, които хем ще паднат по някое време, хем крият реалото състояние на сградите?
Дали някой е изчислил колко сгради трябва да бъдат бракувани и колко ще струва подмяната им?????
15:57 28.12.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ха ха ха "изолация" или
15:59 28.12.2025
41 Георгиев
Коментиран от #51
16:00 28.12.2025
42 Читател
16:01 28.12.2025
43 Морис
16:02 28.12.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хохохо
16:05 28.12.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ами да,
16:08 28.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Присмехулник
16:11 28.12.2025
50 Оная санираната внучка
16:15 28.12.2025
51 Съгласрн
До коментар #41 от "Георгиев":съм но фирмата изпълнител вероятно вече е фалирала а управата и офейкала зад океана...
16:15 28.12.2025
52 Сусу Манарата
До коментар #27 от "напомням":Само да попитам. Какво е това "етажна собственост"? Жив човек ли е? Може ли да влиза в затвора?
16:16 28.12.2025
53 Горски
16:16 28.12.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Не ромите бе
До коментар #36 от "Данко Харсъзина":хотелиер-измислен, а измамните фирми на ГЕРБ сбирщината от крадц и измамници ! Осъзнай се докато си все още "зелен" в проривен случай няма да "узрееш" мозъчно !
16:20 28.12.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Да не е заради еврото?
16:26 28.12.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Никой
16:28 28.12.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Гост
16:31 28.12.2025