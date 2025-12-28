Израeлци искат ас на Левски

Израелският Апоел Йерусалим е поредният отбор, който иска да привлече един от лидерите на Левски Евертон Бала. Очаква веднага след Нова година клубът да отправи официално предложение за закупуването на атакуващия халф. Шансовете обаче тя да бъде приета са нищожни, смятат запознати с плановете за селекция на „сините“. А и кандидатът на подписа на 26-годишния бразилец едва ли е атрактивно място за трансфер, тъй като заема предпоследното 13-о място в израелското първенство с едва две победи от 15 мача.

Бала се наложи като твърд титуляр в състава на Хулио Веласкес, след като се доказа на няколко позиции в атакуващ план, включително и като централен нападател в някои мачове. В момента цената на бразилеца се движи около 2 милиона евро и отборът от Йерусалим едва ли може да си я позволи.

Евертон Бала подписа двегодишен договор с Левски в началото на годината. Преди това той игра като преотстъпен при „сините“ и на „Герена“ решиха да активират клаузата за откупуване в размер на 200 000 евро. След доброто представяне на Левски през есента и шансовете тимът да стане шампион и носител на Купата на България, е трудно да се допусне, че ръководството на Левски ще се раздели с него точно в този момент.