Скандал помрачи тържеството на олимпийска легенда и дъщерята на Гордън Рамзи

28 Декември, 2025 15:29 1 285 7

Звездна сватба със сълзи

Скандал помрачи тържеството на олимпийска легенда и дъщерята на Гордън Рамзи - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Олимпийската легенда в плувните спортове Адам Пийти се ожени на пищно сватбено тържество за Холи Рамзи. Избраницата на американския състезател е дъщеря на световноизвестния готвач Гордън Рамзи.

Плувецът от Стафордшир, който има шест олимпийски медала, преди това беше обвързан с Ейрианед Мънро, с която имат петгодишен син.

"Докато Холи дефилираше под ръка с баща си, скрита под ефирен копринен плащ, прикриващ дантелената ѝ рокля, нейната очевидна нервност имаше основателна причина", пише Daily Mail.

Зад бляскавата церемония и звездните гости се крие тежка семейна драма, която помрачи най-щастливия ден на двойката. Майката на младоженеца Каролайн Пийти, както и почти всички членове на семейството му, са били изключени от тържеството. Според медиите във Великобритания става дума за снобизъм и класова дискриминация.

Знаменитости, включително семейство Бекъм, бяха сред гостите. Пийти, който навършва 31 години днес, беше заснет в смокинг да върви към абатството Бат заедно с шаферите си.

Бившият футболист сър Дейвид Бекъм, съпругата му, модната дизайнерка Лейди Бекъм, и най-малките им деца Круз, Ромео и Харпър бяха в бляскаво облекло на церемонията.

59-годишна майка на Адам Каролайн обаче не присъства. Тя сподели пред Daily Mail, че се чувства сякаш Холи и Адам „са ѝ изрязали сърцето“.

Скандалът ескалира с разкритието, че минути преди да влезе в абатството, хванал за ръка петгодишния си син Джордж, Адам Пийти е получил опустошителен текстови съобщения от леля си Луиз, която също не е била поканена на сватбата.

В него тя пише: „Надявам се никога да не усетиш болката, която причини на майка си, и въпреки всичко тя все още те обича. Срам за вас и двамата. Срам.“

Корените на този шокиращ семеен конфликт се коренят още от септември 2024 г., когато Адам и Холи хладнокръвно пренебрегнали членове на семейство Пийти, като не ги поканили дори на годежното си парти. Това е било първият тревожен сигнал за предстоящата буря.

Майката на олимпийския шампион Каролайн, която години наред е посветила живота си да кара сина си на ранни сутрешни тренировки, също не е получила покана за бляскавото моминско парти на Холи в Soho Farmhouse миналия месец.

Екстравагантното събитие, изпълнено със знаменитости като майката на булката Тана Рамзи и Виктория Бекъм, е минало без нейно присъствие.

Въпреки всичко това, Каролайн е изпратила картичка и подарък на своя син за 31-вия му рожден ден.

Майката е искала да стои отвън и да наблюдава от улицата, ако ѝ бъде отказан достъп до абатството, където се е провела церемонията. В крайна сметка тя е променила решението си, след като съпругът ѝ Марк я е убедил, че "ще бъде твърде разстройващо" да присъства.

Ако се беше противопоставила на забраната на сина си, Каролайн щеше да се сблъска с внушителна охрана, петима гардове, поставени пред древните, богато резбовани дървени врати на абатството, украсени с колони от бели рози и хортензии.

Според медиите Адам Пийти се е запознал с годеницата си чрез сестра ѝ Тили, докато двамата са участвали в танцувално риалити през 2021 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Налудник

    7 0 Отговор
    Атлантически ценности... 😎 Скоро и у нас.

    15:32 28.12.2025

  • 2 побърканяк

    7 0 Отговор
    Каква драма ще се разплача.

    15:36 28.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Сноби, Сър!

    15:42 28.12.2025

  • 4 нищо ново

    9 0 Отговор
    Извратеняци, скъсали с човешкото.

    15:47 28.12.2025

  • 5 Дудов

    6 0 Отговор
    Глупаци има по целия свят .Не само в България.

    15:55 28.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Фйкгф

    0 0 Отговор
    Адам Пийти е англичанин, какъв американец

    16:22 28.12.2025

