Ултиматум пред Енцо Мареска в Челси

Бъдещето на Енцо Мареска в Челси виси на косъм след домакинското поражение от Астън Вила с 1:2 в мач от 18-ия кръг на Висшата лига. Лондончани водеха с 1:0, но допуснаха обрат. Според британските медии, италианският мениджър е получил категоричен ултиматум от ръководството на клуба и съдбата му ще бъде решена от резултата в предстоящия двубой срещу Борнемут.

Според Мареска пък причината за загубата от Астън Вила се крие в направените смени от съперника.

„Мисля, че доминирахме в продължение на един час, докато не допуснахме гол. До този момент бяхме много добри и трябваше да отбележим още 2-3 попадения. И причината не е липсата на опит. За съжаление, играта се промени малко след това. Смените, които съперникът направи в средата на второто полувреме, промениха динамиката на мача. Уоткинс, Онана и Санчо подобриха значително представянето на Вила.

Не извадих от игра Коул Палмър заради здравословни проблеми, той работи много усилено и беше малко уморен. Като цяло обаче изигра добър мач“, заяви Мареска.