Ултиматум пред Енцо Мареска в Челси

28 Декември, 2025 13:59 566 2

  • енцо мареска-
  • челси-
  • футбол

Според Мареска пък причината за загубата от Астън Вила се крие в направените смени от съперника

Ултиматум пред Енцо Мареска в Челси - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бъдещето на Енцо Мареска в Челси виси на косъм след домакинското поражение от Астън Вила с 1:2 в мач от 18-ия кръг на Висшата лига. Лондончани водеха с 1:0, но допуснаха обрат. Според британските медии, италианският мениджър е получил категоричен ултиматум от ръководството на клуба и съдбата му ще бъде решена от резултата в предстоящия двубой срещу Борнемут.

Според Мареска пък причината за загубата от Астън Вила се крие в направените смени от съперника.

„Мисля, че доминирахме в продължение на един час, докато не допуснахме гол. До този момент бяхме много добри и трябваше да отбележим още 2-3 попадения. И причината не е липсата на опит. За съжаление, играта се промени малко след това. Смените, които съперникът направи в средата на второто полувреме, промениха динамиката на мача. Уоткинс, Онана и Санчо подобриха значително представянето на Вила.

Не извадих от игра Коул Палмър заради здравословни проблеми, той работи много усилено и беше малко уморен. Като цяло обаче изигра добър мач“, заяви Мареска.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мечо

    0 0 Отговор
    Мареска е пйтник.Само не знаем кога ще слезе от автобуса

    14:36 28.12.2025

  • 2 мечо

    0 0 Отговор
    Мареска е пътник.Само не знаем кога ще слезе от автобуса

    14:38 28.12.2025

