Вдовицата на Диого Жота с трогателни думи на „Анфийлд“

28 Декември, 2025 14:57 1 096 5

Вчера тя и децата ѝ бяха специални гости на „Анфийлд“ за мача от Висшата лига между Ливърпул и Уулвърхемптън

Вдовицата на Диого Жота – Руте Кардосо, използва социалните мрежи, за да изкаже искрената си благодарност към Ливърпул и феновете на отбора за подкрепата в последните месеци.

Вчера тя и децата ѝ бяха специални гости на „Анфийлд“ за мача от Висшата лига между Ливърпул и Уулвърхемптън – двата бивши клуба на Жота в Англия. Синовете ѝ бяха част от талисманите, извели футболистите на терена преди срещата.

„От дъното на сърцето си благодаря на клуба и на всички фенове за любовта, уважението и подкрепата, показани през това невероятно трудно време. Вашите послания и жестове означаваха повече, отколкото думите могат да изразят“, написа Руте, публикувайки снимки от трогателния момент.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 7 Отговор
    За дребосъците, гледам, има кой да се грижи. Аз бих се "погрижил" за вдовицата. Не като да нямам опит.😎

    Коментиран от #2, #4

    15:02 28.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ДрайвингПлежър

    6 4 Отговор
    Абе едно келеменце дето се пречука от глупост го направиха национален герой!
    Ма качвайте се всички по скъпите си таралясници и дереци бол - колко па да скърбя за презадоволен безмозъчен?!

    15:09 28.12.2025

  • 4 БАРС

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    АМИ РАШКИТЕ ИМАТ ЕДНА ТОЧНА ПРИКАЗКА:СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ ОСТАВА.

    15:26 28.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

