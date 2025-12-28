Вдовицата на Диого Жота с трогателни думи на „Анфийлд“

Вдовицата на Диого Жота – Руте Кардосо, използва социалните мрежи, за да изкаже искрената си благодарност към Ливърпул и феновете на отбора за подкрепата в последните месеци.

Вчера тя и децата ѝ бяха специални гости на „Анфийлд“ за мача от Висшата лига между Ливърпул и Уулвърхемптън – двата бивши клуба на Жота в Англия. Синовете ѝ бяха част от талисманите, извели футболистите на терена преди срещата.

„От дъното на сърцето си благодаря на клуба и на всички фенове за любовта, уважението и подкрепата, показани през това невероятно трудно време. Вашите послания и жестове означаваха повече, отколкото думите могат да изразят“, написа Руте, публикувайки снимки от трогателния момент.