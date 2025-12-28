Нова ограда, алеи и видеонаблюдение: Обновяването на парк "Врана" върви по график

Продължава възстановяването на парк "Врана". След преминаването на управлението му от Столичната община към Областната администрация, започна динамична работа по обезопасяването и възстановяването на цялата площ - от поставяне на нова ограда, ремонтиране на алеи и видеонаблюдение, премахване на опасна растителност и обследване на водните и електросистеми.
Пред областния управител Стефан Арсов стои задачата паркът отново да бъде предпочитано място за разходка и отдих на гражданите.
"Дейностите по реставриране вървят доста добре. За последните три месеца изрязахме опасната растителност, която е от страната на "Цариградско шосе". Сега предстои закупуването на кошчета и пейки, възстановяването на алеи и слагането на нова ограда. В рамките на три месеца сме направили много дейности и се надявам паркът да бъда възстановен напълно", коментира в ефира на Bulgaria ON AIR областният управител на София Стефан Арсов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою циганина
15:25 28.12.2025
2 Налудник
----
Фандъчката щеше да го оцени това на поне 2 милиарда. Вие колко смятате да прилапате?
Коментиран от #3
15:26 28.12.2025
3 крадливо фъндъчи
До коментар #2 от "Налудник":скъсах се да купувам евтини пейки по 10 хиляди
Коментиран от #13
15:28 28.12.2025
4 таки съм на винету ортака
Коментиран от #17
15:29 28.12.2025
5 Гост
Коментиран от #7
15:30 28.12.2025
6 терзийко партизанското внуче
Коментиран от #15
15:31 28.12.2025
7 фъндупкова
До коментар #5 от "Гост":ти си луд, купувах две с кошче по средата за 10 000 преди инфлацията на бою мизерника
Коментиран от #12
15:34 28.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 А другото,
15:39 28.12.2025
10 бою циганина
15:39 28.12.2025
11 Асен
15:40 28.12.2025
12 Хаха
До коментар #7 от "фъндупкова":А не така Прасето от ГЕРБ Ново начало каза не на омразата ✋🏻
15:40 28.12.2025
13 Ем чи ко
До коментар #3 от "крадливо фъндъчи":от аутлет ги закупих, промоция.
15:41 28.12.2025
14 Г-н патридиот
До коментар #8 от "Патриот":за коя държава пишеш, за твоята Родина ли, за кой президент?
15:43 28.12.2025
15 Задължително
До коментар #6 от "терзийко партизанското внуче":за тротинетки, и хелоу кити.
15:47 28.12.2025
16 Ааааа
15:48 28.12.2025
17 Да бе
До коментар #4 от "таки съм на винету ортака":немаш грижи. Ушето съм, познаваме се.
16:04 28.12.2025