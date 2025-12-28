Новини
Нова ограда, алеи и видеонаблюдение: Обновяването на парк "Врана" върви по график

Нова ограда, алеи и видеонаблюдение: Обновяването на парк "Врана" върви по график

28 Декември, 2025 15:23 723 17

Текат активни дейности, увери областният управител Стефан Арсов

Нова ограда, алеи и видеонаблюдение: Обновяването на парк "Врана" върви по график - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Продължава възстановяването на парк "Врана". След преминаването на управлението му от Столичната община към Областната администрация, започна динамична работа по обезопасяването и възстановяването на цялата площ - от поставяне на нова ограда, ремонтиране на алеи и видеонаблюдение, премахване на опасна растителност и обследване на водните и електросистеми.

Пред областния управител Стефан Арсов стои задачата паркът отново да бъде предпочитано място за разходка и отдих на гражданите.

"Дейностите по реставриране вървят доста добре. За последните три месеца изрязахме опасната растителност, която е от страната на "Цариградско шосе". Сега предстои закупуването на кошчета и пейки, възстановяването на алеи и слагането на нова ограда. В рамките на три месеца сме направили много дейности и се надявам паркът да бъда възстановен напълно", коментира в ефира на Bulgaria ON AIR областният управител на София Стефан Арсов.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    5 5 Отговор
    на снимката е типиченпендел от пипи диби

    15:25 28.12.2025

  • 2 Налудник

    3 4 Отговор
    "Сега предстои закупуването на кошчета и пейки, възстановяването на алеи и слагането на нова ограда."
    ----
    Фандъчката щеше да го оцени това на поне 2 милиарда. Вие колко смятате да прилапате?

    Коментиран от #3

    15:26 28.12.2025

  • 3 крадливо фъндъчи

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Налудник":

    скъсах се да купувам евтини пейки по 10 хиляди

    Коментиран от #13

    15:28 28.12.2025

  • 4 таки съм на винету ортака

    5 1 Отговор
    ако може да извозвам боклука на промоция

    Коментиран от #17

    15:29 28.12.2025

  • 5 Гост

    4 2 Отговор
    Една пейка на ГЕРБ Ново начало е 500-600 лв.

    Коментиран от #7

    15:30 28.12.2025

  • 6 терзийко партизанското внуче

    8 1 Отговор
    задължителна розова зона поне 3 ойро на час

    Коментиран от #15

    15:31 28.12.2025

  • 7 фъндупкова

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    ти си луд, купувах две с кошче по средата за 10 000 преди инфлацията на бою мизерника

    Коментиран от #12

    15:34 28.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А другото,

    3 0 Отговор
    другото, върви ли? Не говоря за комисионните , които не са партийната каса,за тях питам, иначе Свобода за Блаже.

    15:39 28.12.2025

  • 10 бою циганина

    2 1 Отговор
    само от пенбяни зони прибрах милиард, ся на летището гипоря кат риби

    15:39 28.12.2025

  • 11 Асен

    3 1 Отговор
    Това звучи повече като реклама на кон-ц-лагер а не на парк за нормални хора. Газови камери предвиждат ли се да бъдат монтирани ?

    15:40 28.12.2025

  • 12 Хаха

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "фъндупкова":

    А не така Прасето от ГЕРБ Ново начало каза не на омразата ✋🏻

    15:40 28.12.2025

  • 13 Ем чи ко

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "крадливо фъндъчи":

    от аутлет ги закупих, промоция.

    15:41 28.12.2025

  • 14 Г-н патридиот

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Патриот":

    за коя държава пишеш, за твоята Родина ли, за кой президент?

    15:43 28.12.2025

  • 15 Задължително

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "терзийко партизанското внуче":

    за тротинетки, и хелоу кити.

    15:47 28.12.2025

  • 16 Ааааа

    2 0 Отговор
    Кой разпореди, това безобразие?

    15:48 28.12.2025

  • 17 Да бе

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "таки съм на винету ортака":

    немаш грижи. Ушето съм, познаваме се.

    16:04 28.12.2025

