Фенове на Левски горят снимка на техен играч, Андриан Краев излезе с позиция

Бившият футболист на Левски Андриан Краев, който в момента играе за Апоел Тел Авив, публично застана зад Асен Митков. Националът реагира остро, след като се разпространи видео, в което фен гори снимка на Митков, съпроводено с вулгарни изрази и заплахи от типа „Повече няма да играеш за Левски“. Краев сподели клипа и веднага изрази силното си възмущение чрез емоционално обръщение.

Позицията на Краев (без редакторска намеса):

"Този клип не е за футбол. Не е за клуб.

Той е за това колко лесно някои хора прекрачват границата на човешкото поведение!

Гнусен акт, който не заслужава оправдание! Нито мълчание! Такъв акт говори много! И нищо добро!

Това е грозно и абсолютно недопустимо.

Помислете за семейството му - хора, които го обичат и гледат тази низост, чудейки се защо трябва да търпят това. Как ли се чувстваш, когато видиш как някой се гаври с твоя син?

Това поведение няма нищо общо с любов към клуб или към футбол. То показва само колко далеч може да стигне човек, когато изгуби уважението - към другите и към себе си.

Това е падение!

Така се отнасяме с нашите таланти и деца !"