Новини
Спорт »
Бг футбол »
Фенове на Левски горят снимка на техен играч, Андриан Краев излезе с позиция

Фенове на Левски горят снимка на техен играч, Андриан Краев излезе с позиция

8 Декември, 2025 09:30 826 2

  • левски-
  • андриан краев-
  • фенове-
  • футбол-
  • асен митков

Краев сподели клипа и веднага изрази силното си възмущение чрез емоционално обръщение

Фенове на Левски горят снимка на техен играч, Андриан Краев излезе с позиция - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият футболист на Левски Андриан Краев, който в момента играе за Апоел Тел Авив, публично застана зад Асен Митков. Националът реагира остро, след като се разпространи видео, в което фен гори снимка на Митков, съпроводено с вулгарни изрази и заплахи от типа „Повече няма да играеш за Левски“. Краев сподели клипа и веднага изрази силното си възмущение чрез емоционално обръщение.

Позицията на Краев (без редакторска намеса):

"Този клип не е за футбол. Не е за клуб.
Той е за това колко лесно някои хора прекрачват границата на човешкото поведение!
Гнусен акт, който не заслужава оправдание! Нито мълчание! Такъв акт говори много! И нищо добро!

Това е грозно и абсолютно недопустимо.
Помислете за семейството му - хора, които го обичат и гледат тази низост, чудейки се защо трябва да търпят това. Как ли се чувстваш, когато видиш как някой се гаври с твоя син?

Това поведение няма нищо общо с любов към клуб или към футбол. То показва само колко далеч може да стигне човек, когато изгуби уважението - към другите и към себе си.
Това е падение!
Така се отнасяме с нашите таланти и деца !"


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ментето Митков, вън от Левски

    1 3 Отговор
    Феновете са прави да недоволстват от тоя некадърник. Прекалено е със заплахите, но треньора сляп ли е? Аман от издънки в тоя отбор.

    09:54 08.12.2025

  • 2 Директора👨‍✈️

    1 2 Отговор
    Te ефскарите са си такива по природа.

    09:58 08.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ