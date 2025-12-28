Роналдо с емоционална среща със стар приятел

Бившият халф на Манчестър Юнайтед и националния отбор на Португалия Нани се срещна с Кристиано Роналдо в Саудитска Арабия.
Нани публикува обща снимка с голямата звезда на световния футбол и свой бивш съотборник след мача между Ал-Насър и Ал-Охдуд от 11-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия (3:0). В този мач Роналдо отбеляза две попадения.
"Време е да посетя стари приятели. Кристиано, какъв мач", написа бившият съотборник на Роналдо в Португалия.
Time to visit old friends 🤩 @Cristiano… what a game! 👏🏾⚽⚽ pic.twitter.com/IhzWLHymQU— Nani (@luisnani) December 27, 2025
