Новини
Спорт »
Световен футбол »
Роналдо с емоционална среща със стар приятел

Роналдо с емоционална среща със стар приятел

28 Декември, 2025 14:28 474 1

  • манчестър юнайтед-
  • нани-
  • кристиано роналдо-
  • саудитска арабия-
  • футбол-
  • ал-насър

Време е да посетя стари приятели

Роналдо с емоционална среща със стар приятел - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият халф на Манчестър Юнайтед и националния отбор на Португалия Нани се срещна с Кристиано Роналдо в Саудитска Арабия.

Нани публикува обща снимка с голямата звезда на световния футбол и свой бивш съотборник след мача между Ал-Насър и Ал-Охдуд от 11-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия (3:0). В този мач Роналдо отбеляза две попадения.

"Време е да посетя стари приятели. Кристиано, какъв мач", написа бившият съотборник на Роналдо в Португалия.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    0 0 Отговор
    Помислих, че с кауфландаджията се е срещнал, пък то - с матраци "Нани".

    14:47 28.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ