Новини
Спорт »
Бг футбол »
Голям проблем надвисна над ЦСКА

28 Декември, 2025 12:29 608 9

  • цска-
  • футбол-
  • селекция-
  • макс ебонг

ЦСКА се е задействал да извади български паспорти на Лумбард Делова и Леандро Годой

Голям проблем надвисна над ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

С привличането на Макс Ебонг отборът на ЦСКА вече притежава девет футболисти изън Европейския съюз. Както е известно, според регламента у нас максимално допустимият брой е 7 – пет безплатни квоти плюс още 2, за всяка от които се плащат по 40 000 лева. Въпросът е, че към ЦСКА пътува още един играч, който няма паспорт от ЕС. Става дума за бразилското крило Лео Перейра. С него цифрата ще набъбне на 10!

Иначе осемте без паспорт преди Макс Ебонг при „червените“ са другото ново попълнение – Алехандро Пиедраита (Колумбия), Фьодор Лапоухов (Беларус), Лумбард Делова (Косово), Браян Кордоба (Колумбия), Сейни Санянг (Гамбия), Давид Пастор (Бразилия), Кевин Додай (Албания) и Леандро Годой (Аржентина).

ЦСКА се е задействал да извади български паспорти на Лумбард Делова и Леандро Годой. Това ще се случи със сигурност, но проблемът е, че процедурата е доста тромава и двамата могат да станат български граждани след края на сезона.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даниел

    0 0 Отговор
    Явно още се шиткат български паспорти!

    12:40 28.12.2025

  • 2 село

    0 0 Отговор
    Ми да ги натурализират,дадът бг,гражданство,повикат в националния,ЩЕ НИ КЛАСИРАТ,НА Европейско,Световно!!!Стига сме лежали,на стари лаври,от преди век!!!

    12:44 28.12.2025

  • 3 БайГаню

    0 0 Отговор
    за тоя собственик закони и морал няма !

    12:58 28.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 112

    0 0 Отговор
    Жалко за българските деца сред които винаги е имало таланти ,но заради това пране на пари те никога не получават шанс .Докарват се отвън какви ли не с друг цвят на кожата ,буквално от плажове и палми и пишат ,че са закупени за милиони евра ,а всъщност гледаме едни посредствени махленски футболисти .Не може от 11 човека да няма един българин.Трябва да се промени регламента и повече от трима чужденци да нямат право да се картотекират в отборите и след пет години ще имаме положителен резултат .

    13:02 28.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бепор

    0 0 Отговор
    Това е работа на пеевски.Къде е магнитос

    13:07 28.12.2025

  • 9 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Павеле павеле кой те Ч.ка не знай се

    13:09 28.12.2025

